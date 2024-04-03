3 أسباب تمنع برشلونة من ضم إيرلينج هالاند

تحلم جماهير نادي برشلونة الإسباني بضم اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تداولت شائعات قوية مؤخرًا، حول رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع اللاعب الشاب، الذي يمتلك عقدا مع مانشستر سيتي حتى عام 2027.

تواجه هذه الشائعات الكثير من العوامل، التي تعرقل إتمام الصفقة المتوقعة، ولكنها ليست مستحيلة مستقبلا.

إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي

أزمة اقتصادية

يواجه برشلونة أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة للأجور المرتفعة، التي كانت تدفع لنجوم الفريق في السنوات الأخيرة.

وأدى ذلك إلى التخلص من بعض الأسماء البارزة، بما في ذلك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صيف عام 2021.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت تقليص رواتب العديد من النجوم، وزيادة الاعتماد على اللاعبين الشباب مثل جافي وبيدري ولامين يامال وغيرهم من مواهب أكاديمية "لاماسيا".

بالتالي، سيكون توقيع عقد مع هالاند، مهمة صعبة للغاية بسبب الشرط الجزائي الباهظ في عقده الذي، يتجاوز 150 مليون يورو، بالإضافة إلى راتبه الضخم.

تصريحات خوان لابورتا

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، في وقت سابق أن التعاقد مع إيرلينج هالاند سيكون كارثيًا للفريق، وسيؤدي إلى فقدان السيطرة داخل غرفة تغيير الملابس.

تأتي تصريحات رئيس نادي برشلونة، بسبب الراتب الضخم الذي سيحصل عليه اللاعب النرويجي، والذي سيكون أعلى بكثير من رواتب جميع اللاعبين، مما قد يؤدي إلى أزمة داخل الفريق.

وأبدى لابورتا رفضه للتعاقد مع هالاند، مؤكدًا عدم التفكير في ذلك حاليًا، ولكنه أشار إلى أن هناك صفقة أو صفقتان مماثلة في فصل الصيف، مثل لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

تمسك مانشستر سيتي

من المؤكد أن فريق مانشستر سيتي، لن يتنازل بسهولة عن لاعبه المتألق، لأي نادٍ آخر بسبب أهميته الكبيرة في الفريق.

وشارك صاحب الـ 23 عاما في المساهمة بـ فوز الفريق السماوي بـ 3 بطولات، وهم كأس الاتحاد والدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

إيرلينج هالاند يحتفل بالتتويج بدوري الأبطال

وأفادت تقارير عدة أن النادي الإنجليزي، يسعى إلى تعزيز عقد إيرلينج هالاند من خلال زيادة قيمة الشرط الجزائي، ومنحه زيادة إضافية في الراتب.