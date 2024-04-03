بروتوكول تعاون بين جامعة الدلتا التكنولوجية وشركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية

وقع الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، بروتوكول تعاون مشترك مع المهندس أحمد الشرقاوى رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الجامعة ببناء قاعدة علمية قوية وإعداد كوادر متميزة تتناسب مع مهارات ووظائف المستقبل تخدم القطاع الصناعى والقطاعات الاقتصادية ،وذلك تنفيذًا لإستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة والتى من اهم اهدافها تهيئة بيئة لتشجيع ودعم العلوم والتكنولوجيا والإبتكار.

ويهدف التعاون إلى تنظيم دورات تدريبية مشتركة،تقديم التدريبات العملية والفنية لطلاب الجامعة، إضافة إلى ربط المشروعات والمخرجات البحثية وابتكارات الطلاب بالمجتمع الصناعى المحيط، والاستفادة من الإمكانيات والتقنيات والتجهيزات لدى الطرفين، ودعم مشروعات الطلاب،ودعم الجامعة فى فتح برنامج تكنولوجيا معالجة وتحلية المياه.

تبادل الخبرات الفنية والعلمية ضمن بروتوكول التعاون

كما يتضمن التعاون، المشاركة فى المؤتمرات والملتقيات الوظيفية والعلمية وورش العمل، فضلًا عن تبادل الخبرات الفنية والعلمية للعمل على تطوير مجال تكنولوجيا الصناعات الهندسية والتكنولوجية والأجهزة العلمية والعملية ،والتعاون فى المجالات المشتركة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة،حرص الجامعة على بناء وتطوير مهارات وكفاءات الطلاب لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة، من خلال توفير تعليم تكنولوجى متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميدانى،من خلال توسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات والرؤى مع الهيئات المختلفة، وذلك سعيًا من الجامعة لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق احتياجات السوق العالمية من خلال تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية.

فيما أكد المهندس أحمد الشرقاوي أن شركة ومصنع كيم تك تؤمن بأهمية ارتباط التعليم بخدمة وتنمية المجتمع ودعم الصناعة والإقتصاد الوطنى، مؤكدًا على أهمية ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالصناعة وسوق العمل، خاصة مع توجه واهتمام الدولة المصرية بالتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وشهد توقيع البرتوكول من شركة كيم تك د.أحمد عبدالباري مدير تسويق الشركة، ومن قيادات الجامعة د.خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التدريب والخدمات ،د.أحمد الصاوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،د.عصام مرسى رئيس برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس،د.عمرو عبدالهادي رئيس برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة ، د.حمدى قطب رئيس برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف،د.محمد عزت رئيس برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس.