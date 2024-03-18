رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يستقبل الطالب صادق هانى لإختياره من سفراء هواوى 

استقبل الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية الطالب صادق هانى المقيد بالفرقة الرابعة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات لتهنئته بعد اختياره ضمن فريق يتكون من ستة طلاب ليكونوا سفراء العام Huawei Academies Yearly Ambassadors For 2023،متمنيًا له مزيد من التوفيق والنجاح .

جاء ذلك فى إطار اطار دعم الجامعة لإستراتيجية التحول الرقمي وإتباع الطرق التى تساعد الشباب في تنفيذ هذه الإستراتيجية ، وهو أحد أولويات أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك فى إطار التعاون بين الجامعة وأكاديمية هواوى التى أنشأت فرعًا لها بالجامعة؛لرفع الوعي والمعرفة التكنولوجية لدى الطلاب وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

وأعرب الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، عن سعادته بتميز طلاب الجامعة،مؤكدًا فخره واعتزازه بهم وبتمثيلهم المشرف للجامعة،مضيفًا قدرة الطلاب على المنافسة بقوة في المسابقات والفعاليات بمختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة فيها، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه لهم؛ لمواصلة النجاح والتميز.

واشار رئيس الجامعة إلى اهتمامه الدائم والمستمر بمشاركة الطلاب بمختلف الفعاليات تشجيعًا لهم، واعدادهم كقادة للمستقبل؛لكى يكونوا قادرين على تحمل المسئولية وإكسابهم مختلف الخبرات، وذلك فى إطار اهتمام الجامعة ببناء الشخصية المتكاملة للطلاب وتعزيز قدراتهم على الإبتكار والتميز.