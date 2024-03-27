خطة إخلاء وهمية تدريبية في جامعة الدلتا التكنولوجية

أجرت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك خطة إخلاء وهمية تدريبية لمبنى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

ونظمت خطة الإخلاء إدارة الصحة والسلامة المهنية؛ للتدريب التطبيقى على الآليات الصحيحة الواجب اتباعها فى حالة الطوارئ.

وتأتي خطة الإخلاء الوهمية تنفيذًا لاستراتيجية جامعة الدلتا التكنولوجية فى الحفاظ علي سلامة كافة أفراد منسوبيها، وايجاد بيئة تعليمية آمنة وسليمة.

خطة إخلاء جامعة الدلتا التكنولوجية

وشملت الخطة التدريب على إخلاء المبنى كاملًا في وقت قياسي فور إطلاق جرس إنذار الحريق، والتوجه إلى نقاط التجمع الآمنة التي تم تحديدها مسبقًا، إلى جانب قطع التيار الكهربائي وإغلاق جميع النوافذ والأبواب بإستثناء المخارج المخصصة للإخلاء، وقيام كل فريق من فرق خطة العمل فى حالة الطوارئ بالقيام بدوره المحدد له، واجراء الإسعافات الأولية اللازمة فى حالة الطوارئ.

استعداد جامعة الدلتا التكنولوجية لمواجهة أي حوادث طارئة

خطة إخلاء جامعة الدلتا التكنولوجية

وأكد الدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، الدور الهام الذى توليه إدارة الجامعة من أجل توفير الحماية الشاملة للأفراد والمنشآت داخل الحرم الجامعي، والذي يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة او التقليل من أخطارها.

وأشار رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أن التجربة هدفت إلى نشر الوعي بين كافة منتسبي الجامعة ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة ومحتملة، بالإضافة إلى تدريبهم على الإخلاء السريع وكيفية التصرف بهدوء.