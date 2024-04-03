نبيل دعبس: الرئيس السيسي جدد العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن

أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن الرئيس السيسي رئيس يحترم شعبه ويعمل من أجله وهو عهد ووعد قطعه علي نفسه خلال خطاب التنصيب أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال دعبس، إنه لم يكن مفاجئًا أن يستهل الرئيس بيانه بشكر الشعب المصري وتقديم التحية له لأن تلك هي سمات القائد والزعيم عبدالفتاح السيسي الذي وجه التحية والشكر والتقدير.. لشعب مصر العظيم.. صاحب الكلمة.. وصاحب القرار.. كما وصف الرئيس هذا الشعب بأنه رمز الأصالة والعزة والصمود كما جدد الرئيس العهد.. على استكمال مسيرة بناء الوطن.. وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة.. لبناء الجمهورية الجديدة من خلال بناء دولة حديثة.. ديمقراطية.. متقدمة في شتى المجالات خاصة وأن خيار التنمية وبناء الإنسان والأمن والاستقرار هو الخيار الأول للرئيس فعلي الرغم من كل الظروف المعاكسة والتي يموج بها العالم والمنطقة إلا أنه نجح بالخروج إلي بر الأمان وعمل بكل قوة لبناء دولة وجمهورية جديدة في ظل تحديات جسام.

وثمن دعبس، ملامح ومستهدفات العمل الوطنى.. خلال المرحلة المقبلة والتي جاءت في خطاب الرئيس امام نواب الشعب بعد أدائه اليمين الدستورية مشيرا إلى أن الرئيس وضع يده علي الجرح للعمل علي معالجته من خلال العمل الجاد والفعال سواء من حيث علاقة مصر بدول العالم أو من خلال دعم وتنمية الاقتصاد القومي علي أسس وقطاعات ومستهدفات برؤية وطنية او من خلال الحفاظ علي الأمن القومي المصري ومحدداته ولذلك أعلن الرئيس عن 5 محاور رئيسية تحدد أهم ملامح العمل الوطني وهي محاور في غاية الأهمية وتشمل العديد من الأمور والملفات والقطاعات المختلفة داخليا وخارجيا وأهمها الحفاظ علي أمن الوطن والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع: “وطريقة تعامل مصر مع القضايا الإقليمية والعالمية وكذلك مع دول العالم المختلفة والاستفادة من ثروات مصر بطريقة مثلي وعلي راسها العنصر البشري والكادر البشري والاهتمام ببناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات المتميزة له من صحة وتعليم وغيرها من تلك الخدمات كما أن الرئيس أرسل رسالة واضحة المعالم من خلال الاهتمام بمخرجات الحوار والوطني وقدم دعبس التهنئة للرئيس بمناسبة ولايتة الجديدة داعيا الله ان يعينه ويسدد خطاه”