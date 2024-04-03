محمد بدراوي: حفل تنصيب الرئيس السيسي بداية لحقبة جديدة وانطلاقة لاستكمال الإنجازات

أكد النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان حلف اليمين الدستورية للرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر البرلمان الجديد بالعاصمة الادارية بداية لحقبة جديدة للجمهورية الجديدة وانطلاقا لاستكمال طريق الانجازات والمشروعات القومية والبناء والتنمية في كل ربوع مصر وفي شتي المجالات من اجل حياة كريمة للمواطن المصري



واضاف في بيان له اليوم ان اداء الرئيس اليمين الدستورية بداية أخرى للوطن لمزيد من الاستقرار والامن والامان ومرحلة جديدة لبناء الانستان المصري الذي هو علي راس الاولويات للرئيس السيسي واانطلاقا لمرحلة من العمل الوطني الجادة والمتميز ل تشهد انجازات جديدة، واستكمال ما تم من مشاريع عملاقة ومدن جديدة والعاصمة الادارية الجديدة وغيرها.



وثمن بدراوي خطاب الرئيس السيسي وبيانه امام البرلمان بعد اداءه اليمين الدستورية مشيرا الي ان البيان احترم بشدة الشعب المصري العظيم وقدر تحمل مسؤلياته والتحديات التي تحملها نتيجة ما تموج به المنطقة والعالم



كما بدراوي ،ان البيان يعد خريطة عمل مستقبلية واجندة وطنية خالصة للعمل ودستور حياة في المستقبل للارتقاء بالبلاد والعباد خاصة وان البيان شمل الارتكاز والعمل علي اسس هامة جدا وقطاعات حيوية للارتقاء بالاقتصاد المصري ودعمه.

وقدم بدراوي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لاداء اليمين الدستورية لقيادة مصر خلال الست سنوات القادمة مؤكدا انه رئيس وطني تحمل الكثير من الاعباء والضغوط وعمل لصالح هذا الوطن ولرفعتة ولصالح الشعب المصري كما قدم بدراوي التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم والذي وضع ثقتة الكاملة في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي هو السند والداعم الاول له وللدولة المصرية وتمني بدراوي من الله العلي الغظيم ان يسدد خطي الرئيس وكل ما يقوم به من اعمال لصالح الوطن والمواطن مشيرا الا انه كممثل للشعب داعم ومساند للرئيس لانه استمد ثقة وقوتة بعد الله سبحانة وتعالي من هذا الشعب العظيم

