سقوط 3 أشخاص حاولوا تهريب الأدوية خارج البلاد

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتجميع الأدوية ومحاولة تهريبها إلى خارج البلاد فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشت صورها لاسيما جرائم تجميع واحتكار الأدوية ومحاولة تهريبها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك مكتب شحن "يحمل جنسية إحدى الدول" بالاشتراك مع شخصين آخرين بتجميع كميات كبيرة من الأدوية بأحد الجراجات بدائرة قسم شرطة عابدين بقصد تهريبها خارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (4500 زجاجة من أحد العقاقير الطبية – مبلغ مالى )، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

في سياق آخر، أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عنصرين إجراميين؛ لأحدهما معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي، تخصص في سرقة المتاجر بأسلوب كسر الأقفال بالطالبية.

وأكدت التحريات، أن المتهمين كان بحوزتهما مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة من متحصلات السرقة.

واعترفا المتهمين بارتكاب 7 وقائع سرقة بدائرتي قسمى شرطة الطالبية، العمرانية، وتصرفا في باقي المسروقات بالبيع لعميلهما مالك مخزن خردة سيئ النية، وأمكن ضبطه والمسروقات.

ضربة الموت.. تفاصيل مقتل عامل على يد طالب في بورسعيد

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية بورسعيد، طالب لقيامه بالتعدي على عامل خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

وتبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل توصيل طلبات - له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) إثر إصابته بجروح طعنية نافذة .

وبسؤال والده موظف بالمعاش قرر أنه حال سير نجله المتوفـى بالدراجة النارية قيادة زميله بالعمل (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) تصادف تقابلهما مع المتهم (طالب - بينه وبين نجله المتوفى خلافات سابقة) فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

ضبط عنصرين إجراميين بـ كوكتيل مخدرات في قنا وأسيوط

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى "قنا وأسيوط" ، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة، وتقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (قنا ، أسيوط) قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس).

وضبطت الأجهزة الأمنية (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط ، وبحوزته (74 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,400 كيلو جرام – 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (3 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .



