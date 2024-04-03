أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 24 رمضان عند التاجر

سعر العلف اليوم الاربعاء.. شهدت أسعار الاعلاف خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 27 رمضان في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، استقرارًا، وخيم التباين على معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ استقرت أسعار «كسب العباد 36% ودي دي جي إس والجلوتين الجلوتوفيد المحلي عند المستويات السابقة»

ويأتي ذلك بعدما قيام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأعلاف، التي شهدت أسعارها اليوم استقرارًا في السوق المحلي لجميع الأنواع، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية ولإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الأمر، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الأعلاف اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية

أسعار خامات الأعلاف اليوم

الجلوتين المحلي

استقرت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن 43,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

كما ثبت سعر الجلوتوفيد المحلي، ليبلغ 10,000 جنيه للطن.

كسب العباد 36%

كما ثبتت أسعار كسب العباد، ليسجل سعر الطن 17,000 جنيه.

الدي دي جي

وظلت مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، ثابتة عند 18,500 جنيه.

سعر طن العلف التسمين

بادي تسمين سوبر 23%

وسجلت أسعار الأعلاف اليوم، بالسوق المحلي المصري؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» استقرارًا نحو 23,500 جنيه للطن.

نامي تسمين سوبر 21%

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» استقرارًا ليصل سعر الطن إلى 23,400 جنيه.

ناهي تسمين سوبر 19%

كما ثبت سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» لنحو 23,300 جنيه.

بادي نامي 21%

وظل سعر طن علف «بادي نامي 21%»، ثابتًا ليصل سعره إلى 23,000 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، سبق وأكد فى تصريحات له، أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأكد أن الساعات الماضية شهدت تراجعا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد انخفاض الذرة والصويا.