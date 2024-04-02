النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد تهنئ المصريين بتنصيب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

هنأ عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق ، جميع الشعب المصري، وجميع العاملين بسكك حديد مصر ، ومترو الأنفاق والشركات التابعة ، بمناسبة تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، لفترة رئاسية جديدة.

تنصيب السيسي

وقال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة، إن ما فعله الرئيس السيسى خلال ولايته المنقضية، جعل الشعب المصري يتمسك به وخرج الملايين معبرين عن ذلك ، فى عرس انتخابى ديمقراطى كبير.

أضاف فكرى: أن الولاية الجديدة والتنصيب اليوم ، يعد عرسا جديدا، وعيدا لمصرنا الغالية، كما أن أداء اليمين الدستورية، من داخل قاعة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية ، ما هو إلا رسالة لانطلاق الجمهورية الجديدة ، التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واضاف ان مجلس نقابة السكة الحديد أثمن على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التي جاءت ضمن كلمته في خطاب التنصيب ، والتي إن دلت فإنما تدل على خير كبير ينتظر الشعب المصري، من خلال حزم برامج الحماية الاجتماعية ، وتكافل وكرامه ، ورعاية محدودي الدخل ، والعمل على تحسين مستوى المعيشة للمصريين.

واختتم مجلس نقابة السكة الحديد بيانه بالتأكيد على تجديد العهد والوعد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأننا دائما سنظل جنود مجندة تحت قيادتكم الحكيمة للنهوض بمصرنا الغالية.