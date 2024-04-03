سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 24 رمضان

سعر الذرة الصفراء.. واصلت أسعار الذرة الصفراء خلال بداية تعاملات اليوم الاربعاء 27 رمضان في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، استقرارها، عقب تسجيل هبوط حاد بالقيمة الشرائية خلال تعاملات أمس، بنحو 400 إلى 500 جنيه للطن، لجميع الأنواع، وسجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم نحو 12,800 جنيه.

واستقر سعر طن الذرة الصفراء اليوم في معظم أنواعها المختلفة، حيث ثبت الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، بالسوق المحلي لدى تجار الجملة.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يهتم الكثير من التجار وأصحاب المزارع بسعر طن الذرة الصفراء اليوم ويأتي هذا عقب الإفراج عن كل البضائع المحجوزة بمختلف الموانئ، فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

وفي ظل رغبة العديد من أصحاب المزارع والمربيين التعرف على سعر طن الذرة الصفراء في مصر اليوم، نستعرض معكم التفاصيل والتي جاءت على النحو التالي.

في هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، حرصًا من الوفد على الوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية وارتفاع وانخفاض الأسعار الذي باتت غير مستقر هذه الأيام مع ارتفاع وانخفاض أسعار العملة الأمريكية والاضطرابات الذي شهدها الاقتصاد العالمي، مما يؤثر هذا على أسعار السلع المصرية، وتحرص الوفد على تقديم اسعار الذرة الصفراء اليوم الاربعاء، والتي جاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية

الذرة البرازيلي

استقر سعر طن الذرة البرازيلي، ليصل إلى 12,800 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

كما ثبت سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل 12,800 جنيه.

الذرة الأوكراني

وسجل سعر طن «الذرة الأوكراني» استقرارًا ليسجل سعر الطن 11,800 جنيه.

تاريخ العقود الاجلة الامريكية منذ شهر

تاريخ اخر سعر سعر الفتح عالي منخفض الحجم التغير %

03‏/04‏/2024 428.38 428.40 428.62 426.25 +0.44%

02‏/04‏/2024 426.50 435.75 436.75 424.50 235.50K -2.07%

01‏/04‏/2024 435.50 441.75 442.00 432.25 200.47K -1.53%

29‏/03‏/2024 442.25 442.25 442.25 442.25 +0.06%

28‏/03‏/2024 442.00 426.75 448.00 426.00 360.09K +3.57%

27‏/03‏/2024 426.75 432.00 432.25 426.25 165.19K -1.33%

26‏/03‏/2024 432.50 437.25 440.75 432.00 155.31K -1.20%

25‏/03‏/2024 437.75 439.00 441.25 437.00 118.61K -0.34%

22‏/03‏/2024 439.25 440.25 441.50 436.00 132.90K -0.34%

21‏/03‏/2024 440.75 439.00 445.75 437.50 158.79K +0.40%

20‏/03‏/2024 439.00 439.00 439.50 435.50 131.97K -0.11%

19‏/03‏/2024 439.50 436.50 440.00 435.00 115.12K +0.80%

18‏/03‏/2024 436.00 437.00 440.50 434.00 121.82K -0.17%

15‏/03‏/2024 436.75 433.75 440.00 431.75 140.24K +3.37%

14‏/03‏/2024 422.50 426.00 426.00 423.00 0.05K -0.94%

13‏/03‏/2024 426.50 430.00 432.50 430.00 0.08K -0.58%

12‏/03‏/2024 429.00 425.00 435.00 424.75 0.53K +0.18%

11‏/03‏/2024 428.25 421.75 428.50 419.75 0.62K +0.47%

08‏/03‏/2024 426.25 424.25 426.50 420.50 0.76K +0.06%

07‏/03‏/2024 426.00 418.25 427.50 418.25 1.65K +1.91%

06‏/03‏/2024 418.00 413.25 416.25 412.00 2.54K +1.09%

05‏/03‏/2024 413.50 417.25 418.00 412.50 1.54K -0.96%

04‏/03‏/2024 417.50 412.00 420.75 412.00 2.21K +1.27%