ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوان لـ9 قتلى وأكثر من 800 مصاب

أعلنت السلطات المحلية في تايوان ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الجزيرة، وقت سابق اليوم الأربعاء، إلى 9 قتلى وأكثر من 800 مصاب حتى الآن.

وذكرت صحيفة (تايبيه تايمز) التايوانية، أن الزلزال الذي بلغت قوته 2ر7 درجة على مقياس ريختر أسفر حتى الآن عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 821 شخصًا بجروح، وما زال 127 شخصًا محاصرين أو تقطعت بهم السبل.

ووقع الزلزال قبالة ساحل مقاطعة هوالين في شرق تايوان وشعر به الأشخاص في جميع أنحاء تايوان، وأدى الزلزال والانهيارات الأرضية والصخرية الناجمة عنه في أجزاء من طريق سوهوا السريع بالقرب من أنفاق تشونجده وداقينجشوي إلى إتلاف الطرق السريعة؛ ما أدى إلى إغلاقها.

كما تضررت العديد من الطرق في متنزه تاروكو الوطني؛ ما جعل العديد من الأشخاص غير قادرين على مغادرة المتنزه أو التجول فيه، وتعد هذه الهزة الأرضية هي الأعنف التي تضرب ساحل جزيرة تايوان منذ 25 عاما.

وفي سياق متصل هز زلزال قوته 7.2 درجة تايوان، مما أدى إلى اهتزاز المباني من أساساتها وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق وإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في جزر جنوب اليابان والفلبين.

وهذا أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 25 عاما.

وعرضت محطات التلفزيون التايوانية لقطات لمبان مائلة بشدة في مقاطعة هوالين ذات الكثافة السكانية المنخفضة بشرق البلاد، بالقرب من مركز الزلزال.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض الأشخاص محاصرون، فيما أفادت إدارة الإطفاء بمقتل شخص وإصابة أكثر من 50.

وذكرت إدارة الطقس المركزية في تايوان إن الزلزال وقع الساعة 07:58 صباحا (2358 بتوقيت جرينتش) على عمق 15.5 كيلومترا قبالة ساحل الجزيرة الشرقي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن أمواج مد (تسونامي) صغيرة وصلت إلى أجزاء من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية، وخفضت في وقت لاحق التحذير السابق من تسونامي إلى توجيه إرشادي. وعدلت قوة الزلزال إلى 7.7 درجة.

وأصدرت وكالة رصد الزلازل الفلبينية أيضا تحذيرا للسكان في المناطق الساحلية في عدة مقاطعات، وحثتهم على الإخلاء إلى مناطق مرتفعة.

وقال شاهد من رويترز إن السكان شعروا بالزلزال في مناطق بعيدة مثل شنغهاي. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن سكان فوتشو وشيامن وتشوانتشو ونينغده في مقاطعة فوجيان الصينية شعروا بالزلزال.

وقال شاهد من رويترز إنه لا يزال من الممكن الشعور بالهزات الارتدادية في تايبه، حيث سجلت إدارة الأرصاد الجوية المركزية 25 هزة على الأقل حتى الآن.