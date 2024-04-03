مندوب موريتانيا بالجامعة العربية : المشهد في غزة بلغ حدًا لايطاق من الاستهتار بالقيم والمبادئ الإنسانيه

قال الحسين سيدي عبد الله الديه سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية في القاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن الأوضاع في غزة وفي فلسطين بلغت حدا لايطاق من الاستهتار بكل القيم والمبادئ الإنسانية.

مشيرا إلى ان ذلك يحدث دون اعتبار للقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير بتاريخ 25 مارس 2024 والتدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية في تحد سافر لإرادة الجتمع الدولي.

وأضاف السفير الموريتاني في كلمته خلال ترؤسه الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي اننا نجتمع في دورة استثنائية وفي ظروف استثنائية، تواصل فيها إسرائيل حربها البشعة الظالمة التي لم يسبق في التاريخ البشري أن عرف مثيلا لها، وما تهديدها الوشيك بإجتياح رفح، المنطقة المكتظة والتي تؤوي جل سكان قطاع غزة إلا فصلا من فصول مخطط الإبادة الجماعية وتشريد السكان.

وتابع كلمته شارفت الحرب اليوم على دخولها الشهر السابع، في الوقت الذي لايزال العدوان الإسرائيلي مستمرا بنفس وتيرة القتل العشوائي للمدنيين العزل من الأطفال والنساء وكبار السن، والتجويع، وارتكاب المجازر التي يندى لها الجبين، فلم يسجل في فظائع الحروب القذرة أن تم استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء وإعدام المدنيين العزل الذين يرفعون الرايات البيضاء، وقتل عمال الإغاثة، مثل ماهو حاصل اليوم في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل.

وقال السفير الموريتاني إننا مدعوون بحكم الواجب والمسؤولية، إلى مضاعفة الجهود وتوحيدها لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، من أجل الوقف الفوري ودون تأخير للحرب في فلسطين المحتلة، وتوفير الغذاء والدواء وكل متطلبات الحياة الإنسانية للنازحين، وإعادة المهجرين إلى بيوتهم.

والزام إسرائيل بالكف عن جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني، وفتح المجال أمام حل سياسي مستديم يضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، والاعتراف دون إبطاء بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول فلسطين دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة.