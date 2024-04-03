زلزال تايوان.. ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 711 شخصًا

زلزال تايوان.. أعلنت الحكومة التايوانية اليوم، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة هوالين الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة بشرق البلاد بالقرب من مركز الزلزال، كما أصيب 711 شخصا نتيجة ضرب المقاطعة لزلزال عنيف في وقت الذروة الصباحية اليوم.

ووفق لوكالة "رويترز"، فقد هز زلزال بقوة 7.2 درجة تايوان اليوم الأربعاء، وهو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 25 عاما على الأقل، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة المئات وأدى إلى إصدار تحذير من تسونامي في جنوب اليابان والفلبين تم رفعه لاحقا.

وقالت إدارة الإطفاء إن 77 شخصا ما زالوا محاصرين، بعضهم في مبان منهارة في هوالين، كما عرضت محطات التلفزيون التايوانية لقطات لمباني بزوايا محفوفة بالمخاطر في هوالين حيث وقع الزلزال قبالة الشاطئ في حوالي الساعة الثامنة صباحا بتوقيت تايوان بينما كان الناس في طريقهم إلى العمل والمدارس.

وكان مركز الزلزال قبالة الساحل الشرقي مباشرة على عمق 15.5 كيلومترًا (9.6 ميلًا)، وفقًا لإدارة الطقس المركزية في تايوان.

الرئيس التايواني يزور موقع الزلزال اليوم

وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس المنتخب لاي تشينغ-تي، الذي سيتولى منصبه الشهر المقبل، سيزور مدينة هوالين في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

فيما نشرت وسائل الإعلام مقاطع فيديو تُظهر رجال الإنقاذ وهم يستخدمون السلالم لمساعدة الناس على الخروج من النوافذ، بينما في أماكن أخرى، حدثت انهيارات أرضية ضخمة ناجمة عن الهزات الأرضية على سفوح التلال.

وشعر السكان أيضًا بهزات قوية في شبكة مترو الأنفاق في العاصمة "تايبيه"، والتي أغلقت لفترة وجيزة لإجلاء الركاب على الرغم من استئناف الخدمة بعد فترة وجيزة في معظم الخطوط.

يذكر أن أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أوضحت أن الزلزال الذي ضرب الساحل الشرقي لتايوان كان بقوة 7.4 درجة، بينما قدرت وكالة مراقبة الزلازل في تايوان إن قوة الزلزال بلغت 7.2 درجة.