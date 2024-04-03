الأربعاء 03 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

استقرار الأحوال الجوية بالبحيرة اليوم الأربعاء

طقس مائل للحرارة
طقس مائل للحرارة

تسود  حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية،اليوم الأربعاء الموافق 3من شهر أبريل 2024، الرابع والعشرين من شهر رمضان المعظم ، بقري ومدن محافظة البحيرة ، وسطوع الشمس بشكل دائم ، وإختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة في سماء المحافظة ،وإنعدام سقوط الأمطار ،مع طقس مائل للحرارة خلال ساعات الظهيرة ، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمي32درجة مئوية ، بينما تبلغ درجة الحرارة الصغري 13درجة مئوية ، مما يعطي الإحساس بالبرودة طوال 

ساعات الليل ، خاصة مع قدوم ساعات الفجر حيث تنخفض درجة الحرارة لتصل إلي13درجة مئوية   ،حيث ينصح بعدم تخفيف الملابس و إرتداء الملابس الثقيلة ، وتبلغ نسبة الرطوبة 27% ، بينما تسود رياح خفيفة إلي متوسطة ، تتراوح سرعتها مابين 23 إلي 24كم/ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة علي كافة الأنحاء ، تزداد في المناطق الصحراوية مثل وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات ، سواء علي الطرق الرئيسية التي تربط  محافظة البحيرة بالمحافظات المجاورة ، أو الطرق الداخلية التي تربط بين مدن وقري المحافظة .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية ، قائدي السيارات ، من كثافة الشبورة المائية سواء علي الطرق السريعة ، أو الطرق الداخلية ، خاصة القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية . 

ويسير العمل بشكل طبيعي داخل بوغاز رشيد حيث دخول وخروج السفن ، بعد هدوءالأمواح  في البحر المتوسط والتي تتراوح مابين متر ومتر ونصف .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين ، عقب صلاة الفجر ، تمهيدا لبدء عملهم في صيد الأسماك ، من مياه البحر المتوسط ، سواء من خلال رحلات صيد اليوم الواحد ، عبر المراكب الصغيرة ، أو الرحلات الطويلة التي تزيد عن أسبوع عبر المراكب الضخمة المجهزة بكافة التجهيزات وفي قري ونجوع محافظة البحيرة ، تواجد المزارعين داخل ،سواء الخضروات مثل البسلة والبامية والكوسة والثوم والبطاطس، أو حصاد الفاكهة مثل البرتقال واليوسفي والفراولة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة سوا في مدن محافظة البحيرة ، أو مدن المحافظات المجاورة .

كما يواصل المزارعين في القري والنجوع ، ري الحقول الزراعية ، خاصة بعد توقف سقوط الأمطار بمحافظة البحيرة، منذ عدة أيام ، وإحتياج النباتات إلي الري بشكل ضروري .

الجريدة الورقية