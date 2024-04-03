استقرار الأحوال الجوية بالبحيرة اليوم الأربعاء

تسود حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية،اليوم الأربعاء الموافق 3من شهر أبريل 2024، الرابع والعشرين من شهر رمضان المعظم ، بقري ومدن محافظة البحيرة ، وسطوع الشمس بشكل دائم ، وإختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة في سماء المحافظة ،وإنعدام سقوط الأمطار ،مع طقس مائل للحرارة خلال ساعات الظهيرة ، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمي32درجة مئوية ، بينما تبلغ درجة الحرارة الصغري 13درجة مئوية ، مما يعطي الإحساس بالبرودة طوال

ساعات الليل ، خاصة مع قدوم ساعات الفجر حيث تنخفض درجة الحرارة لتصل إلي13درجة مئوية ،حيث ينصح بعدم تخفيف الملابس و إرتداء الملابس الثقيلة ، وتبلغ نسبة الرطوبة 27% ، بينما تسود رياح خفيفة إلي متوسطة ، تتراوح سرعتها مابين 23 إلي 24كم/ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة علي كافة الأنحاء ، تزداد في المناطق الصحراوية مثل وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات ، سواء علي الطرق الرئيسية التي تربط محافظة البحيرة بالمحافظات المجاورة ، أو الطرق الداخلية التي تربط بين مدن وقري المحافظة .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية ، قائدي السيارات ، من كثافة الشبورة المائية سواء علي الطرق السريعة ، أو الطرق الداخلية ، خاصة القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية .

ويسير العمل بشكل طبيعي داخل بوغاز رشيد حيث دخول وخروج السفن ، بعد هدوءالأمواح في البحر المتوسط والتي تتراوح مابين متر ومتر ونصف .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين ، عقب صلاة الفجر ، تمهيدا لبدء عملهم في صيد الأسماك ، من مياه البحر المتوسط ، سواء من خلال رحلات صيد اليوم الواحد ، عبر المراكب الصغيرة ، أو الرحلات الطويلة التي تزيد عن أسبوع عبر المراكب الضخمة المجهزة بكافة التجهيزات وفي قري ونجوع محافظة البحيرة ، تواجد المزارعين داخل ،سواء الخضروات مثل البسلة والبامية والكوسة والثوم والبطاطس، أو حصاد الفاكهة مثل البرتقال واليوسفي والفراولة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة سوا في مدن محافظة البحيرة ، أو مدن المحافظات المجاورة .

كما يواصل المزارعين في القري والنجوع ، ري الحقول الزراعية ، خاصة بعد توقف سقوط الأمطار بمحافظة البحيرة، منذ عدة أيام ، وإحتياج النباتات إلي الري بشكل ضروري .