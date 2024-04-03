الأربعاء 03 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العلكوك: الابادة الجماعية التى ترتكبها اسرائيل تجاة الشعب الفلسطينى تهديدا صارخا للسلم والأمن الدوليين

الجامعه العربية اليوم
الجامعه العربية اليوم

 قال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، إن إقدام إسرائيل على اقتحام رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية، حيث يعرض حياة أكثر من مليون ونصف فلسطيني نزحوا قسرا، بناء على أوامر الاحتلال الإسرائيلي، بينما سيؤدي إلى تهديد الأمن القومي العربي.


وأضاف العكلوك، خلال كلمته امام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، أن الولايات المتحدة تعلن رفضها لاقتحام رفح، إلا أنها في الوقت نفسه تصدر السلاح للاحتلال، معتبرا أن هذا الموقف يبدو متناقضا.


وأكد العكلوك، إن إصرار إسرائيل على تهجير الفلسطينيين وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، يستوجب قررا من مجلس الأمن الدولي تحت إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على اعتبار ان الأعمال الاسرائيلية تمثل تهديدا صارخا للسلم والأمن الدوليين.


وشدد العكلوك، أن الاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية وتخريب الممتلكات والمزارع وإرهاب المستوطنين يعزز الحاجة الملحة لدى الدول العربية نحو اتخاذ قرارات مؤثرة اقتصادية وقانونية ودبلوماسية من شأنها الضغط على الاحتلال وجعلها أكثر قدرة على التأثير.

مواد متعلقة

أبو الغيط يُدين بأشد العبارات قتل إسرائيل عمال الإغاثة في غزة بدم بارد

بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

أبو الغيط يدين بأشد العبارات قتل إسرائيل عمال الإغاثة في غزة

السفير حسام زكي: الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق قد يمهد لمواجهة واسعة

السفير حسام زكي : لا يوجد أي طرف يفهم الوضع الفلسطيني في غزة كما تفهمه مصر

السفير حسام زكي: مشروع القرار الفرنسي المشروع مرحلة جديدة في تعامل مجلس الأمن مع القضية الفلسطينية

الجامعة العربية تدين الاعتداء الاسرائيلي على القنصلية الايرانية بدمشق وتعتبره انتهاكاً لسيادة سوريا

فلسطين تطلب عقد إجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد غزة
الجريدة الورقية