تكنولوجيا الأغذية يستقبل 12 طالبًا من كلية الزراعة

استقبل معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية عددًا من الطلاب من كلية الزراعة جامعة القاهرة.

أشار دكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية أن المعهد استقبل 12 طالبًا وطالبة من كلية الزراعة تخصص صناعات غذائية جامعة القاهرة لتدريبهم بأقسام المعهد المختلفة حيث يتضمن البرنامج التدريبى التعرف على دور وزارة الزراعة فى تحقيق الأمن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية من خلال التوسع الأفقى والرأسى فى الإنتاج الزراعى وأيضا التعرف على رؤية وأهداف المعهد ورسالته في تطوير قطاع التصنيع الغذائى ومساهمته فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري وتقليل الاستيراد، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت والدهون –اللحوم والأسماك –الحاصلات البستانية (الخضر والفاكهة) –الأغذية الخاصة و التغذية –الألبان ومنتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز والعجائن وهندسة التصنيع والتعبئة والتغليف.

وأكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل للنهوض بقطاع التصنيع الغذائى وذلك من خلال تدريب الطلاب وإكسابهم الخبرة فى مجال التصنيع الغذائى وتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية ورفع كفاءتهم العملية فى مجال تحليل الأغذية من خلال التدريب العملى للطلاب على إجراء الاختبارات الكيماوية والطبيعية والميكروبيوجية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها و الوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأيضا تدريب الطلاب على الممارسات المعملية الجيدة و كيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة بالإضافة الى التعرف على كل ماهو جديد فى طرق حفظ الأغذية سواء طرق الحفظ التقليدية أو الحديثة لإطالة فترة صلاحيتها وكذلك التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال مراحل الإنتاج والتداول علاوة على الاستفادة من مخلفات مصانع الأغذية للمحافظة علي البيئة وزيادة العائد الاقتصادي من خلال القيمة المضافة.