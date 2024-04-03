إعمار مصر تكشف حقيقة شراء أرض في الزعفرانة

قالت شركة إعمار مصر للتنمية في بيان للبورصة حول ما تردد حول استثمار 15 مليار دولار في مشروع جديد في الزعفرانة ، أن الاستحواذ على قطعة أرض بمساحة 2000 فدان في منطقة الزعفرانة لا أساس له من الصحة.

كانت الشركة قد سجلت صافي ربح بلغ 6.811 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 6.563 مليار جنيه خلال 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 15.095 مليار جنيه، مقابل 14.736 مليار جنيه خلال 2022.

وعلى صعيد القوائم المنفردة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 6.781 مليار جنيه، مقابل 6.563 مليار جنيه في 2022.