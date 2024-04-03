الإيقاع بـ 6 طلاب أشعلوا ألعابًا نارية فى مركب ببولاق أبوالعلا

ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على 6 طلاب أطلقوا ألعابًا نارية على مركب، وأصابوا 8 أشخاص فى بولاق أبوالعلا.

كان ورد بلاغ يفيد إصابة 8 أشخاص بينهم 5 بجروح متفرقة بالجسم حال استقلالهم مركبًا نيليًا بدائرة القسم، نتيجة سقوط ألعاب نارية على المركب تسبب فى تكسير أكواب زجاجية وتطاير قطع الزجاج.

وبالفحص تبين قيام 6 طلاب- مقيمين بمحافظة القليوبية يستقلون دراجات نارية- بإلقاء ألعاب نارية أثناء مرور المركب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضافوا أنهم أثناء قيامهم باللهو أعلى كوبرى ١٥ مايو سقطت قطعة ألعاب نارية على المركب فلاذوا بالفرار عقب سماعهم أصوات صياح مستقلى المركب.

وأقروا بتحصلهم على الألعاب النارية من بائع متجول "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، تم ضبطه وبحوزته 1162 قطعة ألعاب نارية.

وأقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

حبس المتهمين بسرقة المحلات في الطالبية



أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عنصرين إجراميين؛ لأحدهما معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي، تخصص في سرقة المتاجر بأسلوب كسر الأقفال بالطالبية.

وكشفت التحريات، أن المتهمين كان بحوزتهما مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة من متحصلات السرقة.

واعترفا المتهمين بارتكاب 7 وقائع سرقة بدائرتي قسمى شرطة الطالبية، العمرانية، وتصرفا في باقي المسروقات بالبيع لعميلهما مالك مخزن خردة سيئ النية، وأمكن ضبطه والمسروقات.

ضربة الموت.. تفاصيل مقتل عامل على يد طالب في بورسعيد

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية بورسعيد، طالب لقيامه بالتعدي على عامل خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

وتبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل توصيل طلبات - له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) إثر إصابته بجروح طعنية نافذة .

وبسؤال والده موظف بالمعاش قرر أنه حال سير نجله المتوفـى بالدراجة النارية قيادة زميله بالعمل (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) تصادف تقابلهما مع المتهم (طالب - بينه وبين نجله المتوفى خلافات سابقة) فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

ضبط عنصرين إجراميين بـ كوكتيل مخدرات في قنا وأسيوط

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى "قنا وأسيوط" ، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة، وتقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (قنا ، أسيوط) قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس).

وضبطت الأجهزة الأمنية (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط ، وبحوزته (74 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,400 كيلو جرام – 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (3 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .



