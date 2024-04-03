السفير الروسي في اليابان: لا مناقشات بشأن معاهدة السلام مع طوكيو

قال السفير الروسي لدى طوكيو نيكولاي نوزدريف لوكالة تاس إن إجراء مناقشات وثيقة معقدة بشأن حسن الجوار والتعاون مع اليابان يعد أمرا مستحيلا في المرحلة الحالية بسبب ما وصفه بسياسة طوكيو العدائية تجاه موسكو.

وأضاف نيكولاي -في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية- "قبل فترة البرود الحالية في العلاقات الثنائية مع اليابان، كنا نتحدث بالتحديد عن اتفاق للسلام وحسن الجوار والتعاون"، لافتا إلى أنه من الخطأ تسمية مثل هذه الوثيقة ببساطة "معاهدة سلام".

ووفقا للسفير الروسي، فإن مثل هذه الوثيقة المعقدة يجب أن تحدد الإطار والأساس للتنمية طويلة المدى للعلاقات في المستقبل المنظور. وقال "إنها في الواقع وثيقة معقدة وواسعة النطاق تنظم جميع المجالات الرئيسية للعلاقات الثنائية"، مضيفا أنه "بالطبع، من المستحيل التفاوض على مثل هذه الوثيقة مع دولة تنتهج بالفعل سياسة معادية تجاه روسيا على مستوى العالم في المرحلة الحالية."

وتجري موسكو وطوكيو مفاوضات بشأن معاهدة سلام بناء على نتائج الحرب العالمية الثانية منذ منتصف القرن العشرين. وتظل العقبة الرئيسية أمام مثل هذا الاتفاق هي الخلاف حول الحقوق في الجزء الجنوبي من جزر الكوريل. فبعد الحرب، تم دمج الأرخبيل بأكمله في الاتحاد السوفيتي، لكن اليابان تتنازع على ملكية جزر إيتوروب وكوناشير وشيكوتان، بالإضافة إلى العديد من الجزر الصغيرة غير المأهولة. بينما أكدت وزارة الخارجية الروسية مراراً وتكرارا أن سيادة روسيا على هذه الجزر مبنية على أساس قانوني متين ولا تقبل الجدل.

وفي سياق متصل أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده نجحت في إعادة توجيه جميع صادراتها من النفط إلى أسواق جديدة، وذلك بعد أن واجهت هذه الصادرات شتى أشكال العراقيل في إطار العقوبات الغربية.

وقال نوفاك - في مقال نشرته مجلة "سياسة الطاقة" الروسية اليوم الأربعاء - :"إن أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ استوعبت 80% من إجمالي صادرات النفط، و35% من صادرات المشتقات النفطية الروسية".

وأضاف:" أن حجم الاستثمارات، التي تم ضخها في صناعة النفط الروسية، ارتفع العام الماضي إلى 2.7 تريليون روبل من 2.2 تريليون عام 2020".

وتابع:" أن الأثر التراكمي على الميزانية الروسية من اتفاق "أوبك+" بلغ 30 تريليون روبل على شكل عائدات إضافية".