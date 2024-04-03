الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأوروبية صباح اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

العملات
العملات

أسعار العملات العربية والاوروبية اليوم الاربعاء.. شهدت أسعار العملات العربية والاوروبية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء في البنوك المصرية والشركات المصرفية، استقرارها، ويأتي ذلك بعد 4 أسابيع من قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أو تعويمه أمام العملات الأجنبية الأخرى، وسجل سعر اليورو نحو 51.6 جنيه للشراء، ونحو 51.76 جنيه للبيع.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاوروبية وسعر صرف الدولار في البنوك المصرية، وأسعار السلع خلال الفترات الصباحية وبصورة لحظية طوال ساعات اليوم، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على أسعار مختلف السلع داخل جمهورية مصر العربية، لاسيما أسعار العملات التي نحن بصددها الان، والتي شهدت أستقرارًا، وجاءت على النحو الاتي:

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أسعار العملات اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

 

سعر الدولار الأمريكي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 47.09 جنيه

سعر البيع: 47.22 جنيه

 

سعر اليورو اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 51.6 جنيه

سعر البيع: 51.76 جنيه

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 59.13 جنيه

سعر البيع: 59.7 جنيه

 

سعر الدولار الكندي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 34.71 جنيه

سعر البيع: 34.82 جنيه

 

سعر الكرون الدنماركي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 6.78 جنيه

سعر البيع: 6.8 جنيه

 

سعر الكرون النرويجي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 4.32 جنيه

سعر البيع: 4.34 جنيه

 

سعر الكرون السويدي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 4.37 جنيه

سعر البيع: 4.38 جنيه

 

سعر الفرنك السويسري اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 52.38 جنيه

سعر البيع: 53 جنيه

 

سعر الـ100 ين ياباني اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 31.01 جنيه

سعر البيع: 31.13 جنيه

 

سعر الدولار الأسترالي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 30.62 جنيه

سعر البيع: 30.72 جنيه

 

سعر اليوان الصيني اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 6.5 جنيه

سعر البيع: 6.52 جنيه

 

وفيما يخص العملات العربية اليوم الاربعاء

 

سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 12.52 جنيه

سعر البيع: 12.55 جنيه

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 12.82 جنيه

سعر البيع: 12.86 جنيه

 

سعر الدينار الكويتي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 153.01 جنيه

سعر البيع: 153.5 جنيه

 

سعر الدينار البحريني اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 124.95 جنيه

سعر البيع: 125.27 جنيه

 

سعر الريال العماني اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 122.2 جنيه

سعر البيع: 122.67 جنيه

 

سعر الريال القطري اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 12.91 جنيه

سعر البيع: 12.95 جنيه

 

سعر الدينار الأردني اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 66.33 جنيه

سعر البيع: 66.7 جنيه

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