مع اقتراب نهاية شهر رمضان واقتراب أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024، زادت معدلات البحث عن موعد صلاة العيد، حيث يحرص الكثير من المسلمين على أدائها لأنها سنة مؤكدة.

ويترقب المسلمون معرفة موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات، حيث يختلف موعد صلاة العيد من مدينة إلى أخرى، ومن محافظة إلى أخرى بسبب فارق التوقيت.

وترصد "بوابة الوفد" موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات والمدن

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة الساعة 5:59 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الجيزة الساعة 5:58 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسكندرية الساعة 6:02 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بورسعيد الساعة 5:53 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في السويس الساعة 5:53 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في العريش الساعة 5:47 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الطور الساعة 5:50 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سانت كاترين الساعة 5:48 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في طابا الساعة 5:44 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في شرم الشيخ الساعة 5:47 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دمنهور الساعة 6:00 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في طنطا الساعة 5:58 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الفيوم الساعة 6:00 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بني سويف الساعة 5:59 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المنيا الساعة 6:02 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أسيوط الساعة 6:00 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سوهاج الساعة 5:59 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في قنا الساعة 5:55 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أسوان الساعة 5:56 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أبو سمبل الساعة 6:02 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مرسى مطروح الساعة 6:13 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الغردقة الساعة 5:50 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسماعيلية الساعة 5:53 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المنصورة الساعة 5:57 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الزقازيق الساعة 5:56 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بنها الساعة 5:58 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في شبين الكوم الساعة 5:59 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في كفر الشيخ الساعة 5:58 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دمياط الساعة 5:55 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في السلوم الساعة 6:21 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في نويبع الساعة 5:45 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في حلايب الساعة 5:42 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في شلاتين الساعة 5:46 دقيقة صباحاً.