تخصيص 194 ساحة لأداء صلاة العيد بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي سيارات نقل الركاب بمختلف المواقف والميادين، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وذلك بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ، لجميع الخطوط الداخلية والخارجية ، وعدم مخالفة خطوط السير المعلنة ، والتصدي بكل حزم لأي مخالفات ، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، المقدم حازم السيد ممثل المستشار العسكرى للمحافظة ، وممثل مديرية الأمن، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات وممثلي الشركات والهيئات.

وجه المحافظ ، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء والمدن ، بتكثيف المرور الميداني على مدار اليوم على المواقف ، للتأكد من الالتزام بالتعريفة المعلنة من المحافظات ، بالإضافة ، إلى التنسيق مع مديريات التموين ، لمتابعة محطات الوقود للتصدي لأي محاولات للإتجار في المواد البترولية بالسوق السوداء ، فضلاً عن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، لمتابعة أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين ، ورفع الأسعار والتصدي لمحاولات قيام بعض التجار، باستغلال تحريك أسعار المواد البترولية ، وزيادة أسعار السلع بصورة غير مبررة.

وخلال الاجتماع ، ناقش المحافظ خطة كافة الأجهزة التنفيذية ، لاستقبال عيد الفطر المبارك ، موجهاً التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة قرب حلول هذه المناسبة ، داعياً المولى عز وجل أن يدٌيم نعمة الأمان والإستقرار والإزدهار على بلادنا العزيزة ، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء ، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعلن المحافظ ، عن رفع درجة الإستعداد القصوى ، تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك ، بمختلف القطاعات والمرافق العامة ، موجها بإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ، ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها ، خلال فترة العيد ، وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل ، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين ، مشدداً ، على تفعيل غرف العمليات بالوحدات المحلية ، والقروية ، ومديريات الخدمات ، لتعمل على مدار 24 ساعة ، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث طارئة خلال فترة الإجازة.

وأوضح المحافظ ، أنه سيتم السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة ، بالإضافة ، إلى فتح 194 ساحة أمام المصلين ، وتوفير الأئمة لأداء صلاة العيد وفق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف، وشدد المحافظ ، على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف ، أو التعدي على الأراضي الزراعية ، أثناء إجازة عيد الفطر المبارك ، مشدداً على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة ، مع تنظيم نوباتجيات عمل مستمرة لمواجهة التعديات ، لافتاً ، إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك المخالفات ، من خلال الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد ، ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون ، حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة.

أكد المحافظ ، حرصه على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية ، بالمتابعة الدورية والمستمرة لنسب الإنجاز ، بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والتي تهدف لتطوير قرى الريف المصري ، بـ 192 قرية بنطاق 5 مراكز ، بالإضافة ، لإدراج 102 قرية بمركزي ، سمالوط ، وبني مزار ، ضمن أعمال التطوير، وذلك بهدف السعي لدفع معدلات الإنجاز، ومناقشة التحديات التي تواجه مسار التنمية الشامل ، مؤكداً ، أنه يتم المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات ، الجاري العمل بها على أرض الواقع ، الى جانب الإجتماع الأسبوعي الذي يهدف الى تذليل كافة العقبات ، امام تنفيذ تلك المشروعات.

كما وجه المحافظ ، مديرية التموين بمواصلة جهودها ، فى توفير السلع والمواد الغذائية ، موجها بتكثيف جهود المديرية ، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك ، من خلال التأكد من توافر كافة المستلزمات ، والسلع الغذائية الاستراتيجية لسد احتياجات المواطنين ، مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية ، بالمراكز والمدن والقرى ، داخل نطاق المحافظة ، طوال فترة الإجازة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، لرصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الاغذية المعروضة بالأسواق ، بالمخالفة لإشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات .

كما وجه المحافظ ، إدارة المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور ، لتكثيف الحملات المشتركة علي المواقف ، والساحات خلال الأيام المقبلة ، استعداداً لإستقبال أجازة عيد الفطر المبارك ، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي ، لزيادة تعريفة المواصلات واستغلال المواطنين الراغبين في السفر ، قبل إجازة العيد لقضاء الاجازة مع أسرهم

وكلف المحافظ ، وكيل وزارة الصحة ، بمتابعة جميع المنشآت الصحية ، والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية ، بمستوى عال من الجودة على مدار 24 ساعة ، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين ، مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية ، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الصحية الخاصة بالطوارئ ، لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل معها علي أكمل وجه.