الهند تسجل اعتراضها على تصريحات أمريكية بشأن اعتقال معارض هندي بارز

أعربت وزارة الشؤون الخارجية الهندية اليوم الأربعاء عن اعتراضها على تصريحات الخارجية الأمريكية المتعلقة بالقبض على أحد أبرز رموز المعارضة في الهند والتحقيق معه في تهم فساد .

واستدعت الوزارة القائمة بأعمال نائب رئيس البعثة الأمريكية في الهند جلوريا باربينا لتسجيل اعتراضها ، وأوضحت في بيان لاحق إنها تتوقع من الولايات المتحدة أن تحترم سيادة الدول الأخرى وشؤونها الداخلية، وذلك حسبما نقلت شبكة "إن دي تي في" الهندية .

وأكدت الوزارة أن العمليات القضائية الهندية تقوم على قضاء مستقل ملتزم بتقديم نتائج موضوعية وناجزة، مؤكدة أن الطعن في ذلك أمر غير مبرر.

وكانت الخارجية الأمريكية قالت أمس إنها تراقب التقارير بشأن احتجاز رئيس وزراء "دلهي" المنتخب وأحد أبرز رموز المعارضة الهندية أرفيند كيجريوال في قضية فساد، وطالبت نيودلهي بالالتزام بعملية قضائية عادلة وناجزة.

وجاءت التصريحات الأمريكية بعد أيام من تصريحات مماثلة للخارجية الألمانية أكدت فيها أن كيجريوال يحق له الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة مثل أي مواطن. وبدورها استدعت السلطات الهندية المبعوث الألماني وأكدت له أن التصريحات تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الهندية.

يشار إلى أن السلطات اعتقلت كيجريوال في 21 من مارس الجاري واتهمته بالضلوع مع حزبه في قبول رشوة قبل عامين. ويشارك حزب كيجريوال في ائتلاف واسع لأحزاب المعارضة يشكل خصما رئيسيا لحزب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. وتتهم المعارضة الحكومة باستغلال السلطة للتحرش بالمعارضة السياسية وإضعفاها بالاعتقال وتحقيقات الفساد قبيل الانتخابات المقبلة المقررة في 19 من أبريل.

أعلنت الهند نشر سفن مزودة بصواريخ موجهة في بحر العرب بهدف الردع بعد تعرض سفينة تجارية على صلة بإسرائيل لهجوم قبالة الساحل الهندي مطلع الأسبوع. وقالت البحرية في بيان إنها تحقق في طبيعة الهجوم على السفينة كيم بلوتو الراسية في شواطئها، بعد إصابتها بطائرة مسيرة، في هجوم اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراءه.

وقالت بحرية الهند: ستكون هناك حاجة لمزيد من التحليل الجنائي والفني لتحديد مصدر الهجوم، بما في ذلك نوع وكمية المتفجرات المستخدمة. ويضم طاقم السفينة 21 هندياً وفيتنامياً واحداً.

وقال بيان البحرية الهندية: بالنظر إلى موجة الهجمات الأخيرة في بحر العرب، نشرت البحرية الهندية مدمرات الصواريخ الموجهة مورموجاو وكوتشي وكولكاتا... في مناطق مختلفة للحفاظ على وجود رادع.

وتعهد وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ،بأن بلاده ملتزمة بالحفاظ على أمن وسلامة التجارة البحرية عبر الممرات في منطقة المحيط الهندي.