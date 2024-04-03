سعر الدولار صباح اليوم الأربعاء في البنوك المصرية والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الاربعاء.. شهد سعر الدولار خلال بداية التعاملات اليوم الاربعاء في البنوك المصرية والقطاع المصرفي والسوق الموازية، استقرارًا، وذلك بعد اخر انخفاض شهدته العملة الخضراء الخميس السابق للبنوك، حيث يتم تداوله بنفس سعر آخر انخفاض سجله أمس في البنوك والسوق السوداء، ويأتي ذلك بعد 4 أسابيع من قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أو تعويمه أمام العملات الأجنبية الأخرى، وسجل سعره اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري نحو 47.11 للشراء جنيه، و47.21 للبيع جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات لاسيما سعر الدولار الذي هو من اهم ما يبحث عنه متابعوا الوفد كل يوم وبصورة لحظية، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ عليه في البنوك المصرية وبالسوق السوداء، وجاء سعره على النحو الاتي:

سعر الدولار اليوم الاربعاء في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي:

- للشراء 47.11 جنيه.

- للبيع 47.21 جنيه.

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي:

- للشراء 47.11 جنيه.

- للبيع 47.21 جنيه.

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر:

- للشراء 47.11 جنيه.

- للبيع 47.21 جنيه.

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك القاهرة:

- للشراء 47.11 جنيه.

- للبيع 46.21 جنيه.

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية:

- للشراء 47.13 جنيه.

- للبيع للشراء 47.21 جنيه.

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك قناة السويس:

- للشراء 47.10 جنيه.

- للبيع 47.20 جنيه.

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك البركة:

- للشراء 47.15 جنيه.

- للبيع 47.20 جنيه.

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي:

- للشراء 47.15 جنيه.

- للبيع 47.21 جنيه.

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك التجاري الدولي:

- للشراء 47.11 جنيه.

- للبيع، 47.21 جنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء أو السوق الموازية:

- للشراء 47.33 جنيه.

- للشراء .27.47 جنيه.

توقعات سعر الدولار خلال الأيام المقبلة

يعتبر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مؤشرا على صحة الاقتصاد المصري، فالدولار يستخدم في العديد من المعاملات التجارية الدولية، يؤثر على سعر السلع والخدمات في السوق المحلية، سواء كان بالارتفاع أو بالانخفاض، وأكد خبراء الاقتصاد أنه من الصعب التوقع سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، مؤكدين وجود عدة عوامل تؤثر على سعر الدولار في مصر وهى:

الإجراءات الأخيرة خفضت من تداعيات أزمة نقص الدولار

1- السياسة النقدية، فعندما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، يزداد الطلب على الجنيه، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

2- العوامل الاقتصادية مثل التضخم والنمو الاقتصادي، فعندما يرتفع معدل التضخم، يزداد الطلب على الدولار كأداة للتحوط من التضخم.

3- العرض والطلب كما زاد الطلب على الدولار ارتفع سعره، سواء في السوق السواء أو في البنوك الحكومية والخاصة.