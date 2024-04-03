مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية: إسرائيل تتعمد استهداف العمل الإغاثي في غزة

أدانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية القصف الإسرائيلي الذي استهدف فريق منظمة "وورلد سينترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالميWCK ) رغم تنسيق تحركه المسبق وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 7 من أعضائه، منهم 6 من جنسيات أجنبية، وهو الأمر الذي دفعه لوقف عمله في غزة للوقت الحالي.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه وفق المعلومات التي توفرت لطواقم المنظمات الفلسطينية، فقد أطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة ثلاثة صواريخ تجاه قافلة من ثلاث مركبات من نوع Toyota Hilux لونهم أبيض، منهم سيارتان مصفحتان تحملان شعار منظمة «وورلد سنترال كيتشن WCK»، كانت تسير على الشريط الساحلي مقابل مدينة دير البلح ومتجهة جنوبا.

وأوضحت المنظمة، أنه تم استهداف المركبة الأولى بصاروخ، وتسبب باحتراق مقدمة السيارة بشكل كامل، واستطاع السائق الفرار والصعود في سيارة أخرى من القافلة، وعلى بعد 500 متر جنوبا عاودت الطائرات واستهدفت مركبة أخرى وأصاب الصاروخ سقف المركبة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة كانوا بداخلها، وتمكن إثنان من داخلها من الفرار والصعود في السيارة الثالثة، وعلى بعد تقريبا كيلو متر واحد جنوبا قبالة موقع التل جنوبا، عادت طائرات الاحتلال لتستهدف السيارة الثالثة بصاروخ، ما أدى إلى مقتل أربعة آخرين.

وأفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن القتلى السبعة، ومن بينهم إمرأة، هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة وبعضهم لديهم جنسيات مزدوجة من الولايات المتحدة وكندا وفلسطين، ويوجد بينهم سائق فلسطيني.

فريق منظمة وورلد سنترال كيتشن

يقدم فريق منظمة "وورلد سنترال كيتشن" مساعدات غذائية ووجبات جاهزة للمحتاجين في مناطق عديدة حول العالم.

بدأت المنظمة العمل في 2010 عندما أرسل الطاهي خوسيه أندريس طهاة وطعاما إلى هايتي بعد وقوع زلزال هناك، ومنذ ذلك الحين، توصل المنظمة الغذاء للمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية واللاجئين على الحدود الأميركية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في أثناء جائحة كورونا وإلى الأشخاص في الصراعات في أوكرانيا وغزة.

وأكدت المنظمة الشهر الماضي أنها قدمت أكثر من 42 مليون وجبة في غزة على مدى 175 يوما، موضحة خلال موقع "إكس" أن فرقها توزع الطعام على الفلسطينيين النازحين في جميع أنحاء غزة يوميا، ويزيد عدد مطابخ المنظمة عن 60 في جنوب غزة ووسطها، وهى تعد مئات الآلاف من الوجبات كل يوم.