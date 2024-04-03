إصابة سائق وعامل برش خرطوش في مشاجرة أبناء عمومة بالبلينا

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة سائق برش خرطوش بالفخذ الأيمن وعامل برش خرطوش بالفخذ الأيسر وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد تلقي بلاغ بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . ن . ع . ع" 25 سنة سائق مصاباً برش خرطوش بالفخذ الأيمن و"علي . ر . ص . ع" 21 سنة عامل مصاباً برش خرطوش أعلي الفخذ الأيسر وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وطرف ثان "أبو المجد . ج . ا . ع" 40 سنة عامل ونجل عمه "رعد . ن . ا . ع" 18 سنة طالب الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .





تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقيه خرطوش وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني باطلاق عيار من السلاح الناري المضبوط بحوزته مما أدى لإحداث إصابات الطرف الأول المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر شهد الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي بالمواجهة نتج عنها إصابة قائد السيارة الأولى باشتباه كسر بالقدم اليسرى وقائد السيارة الثانية باشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه كسر بالفخذ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونجله طالب في السابعة عشرة من عمره بجرح قطعي بالساعد الأيسر وأخر قطعي بالعضلات والأوتار وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير طرفـي الحادث كل من :- السيارة ربع نقل قيادة "كرم . ب . ح" 44 سنة سائق ومقيم دائرة المركز اصطدم وجها لوجه بالسيارة ملاكي قيادة "عصمت . ع . م" 35 سنة سائق ومقيم دائرة المركز .

نتج عن الحادث إصابة كل من : - قائد السيارة الأولي باشتباه كسر بالقدم اليسري وقائد السيارة الثانية باشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه كسر بالفخذ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونجل قائد السيارة الثانية كرلوس ع ع م 17 سنة طالب ومقيم دائرة المركز بجرح قطعي بالساعد الأيسر وآخر قطعي بالعضلات والأوتار مستقل السيارة الثانية وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزي وتحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وبسؤال قائدي السيارتين والمصاب قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية .





تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .