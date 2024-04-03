بحوزتهم حشيش وبودر.. القبض على 27 تاجر مخدرات في العجوزة

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة استهدفت منطقة العجوزة لضبط حائزى المواد المخدرة والقائمين على ترويجها.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 30 قضية بإجمالى 27 متهم، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة "حشيش – بودر – هيروين – آيس"، 11 قطعة سلاح أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضربة الموت.. تفاصيل مقتل عامل على يد طالب في بورسعيد

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية بورسعيد، طالب لقيامه بالتعدي على عامل خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

وتبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل توصيل طلبات - له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) إثر إصابته بجروح طعنية نافذة .

وبسؤال والده موظف بالمعاش قرر أنه حال سير نجله المتوفـى بالدراجة النارية قيادة زميله بالعمل (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) تصادف تقابلهما مع المتهم (طالب - بينه وبين نجله المتوفى خلافات سابقة) فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

ضبط عنصرين إجراميين بـ كوكتيل مخدرات في قنا وأسيوط

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى "قنا وأسيوط" ، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة، وتقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (قنا ، أسيوط) قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس).

وضبطت الأجهزة الأمنية (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط ، وبحوزته (74 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,400 كيلو جرام – 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (3 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .