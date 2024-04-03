تنفيذ نظام "الشباك الواحد" لإنهاء ترخيص المحال العامة بحي شرق مدينة نصر

تولى اللواء أحمد جودة - رئيس حي شرق مدينة نصر، قيادة فريق عمل وحده إصدار التراخيص وموظفي المركز التكنولوجي بالحي، في الجولات المرورية للفرق الميدانية على المحال التجارية بكافة مناطق وشوارع الحي لحصر المحال العامة واستلام مستندات التراخيص وفقا للقانون 154 لسنة 2019 الخاصة بتراخيص المحال العامة.

يأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين وتنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال - محافظ القاهرة، وتنفيذا للقانون 154لسنة 2019 حصر المحلات التجارية بشوارع حي شرق مدينة نصر ضمن حملات توعية وتثقيف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة والذى يتيح لصاحب المحل التعامل مع "شباك واحد" بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال.

وتصل الفرق المعنية بالتراخيص إلى أماكن المحال وتتسلم المستندات المطلوبة لترخيص النشاط كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى للمكان، مع منحه إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص يجنبه التعرض لأى قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.

وأكد رئيس الحي اللواء أحمد جودة، أن التقديم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات المطلوبة سيكون بالمجان دون مقابل سواء عن طريق فرق العمل التى سيتم نشرها بأنحاء الحي، أو من خلال المركز التكنولوجي الثابت أو المتنقل، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون أى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

وأشار جودة، إلى أن عملية الترخيص تأتي في إطار تنفيذ قانون المحال العامة وضمن الحرص على استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون وأختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين.

وأضاف رئيس حي شرق مدينة نصر، أن مركز إصدار تراخيص المحلات والمركز التكنولوجي بالحي يقدم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.

وجدير بالذكر أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالحي تقدم خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاط طبقًا للقانون وتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.



