الإثنين 08 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صدور تراخيص ل741 منشأة طبية بالدقهلية خلال عام 2023

بوابة الوفد الإلكترونية

 أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  على جهود إدراة العلاج الحرلاسيما فيما يتعلق بالجولات والزيارات التفقدية والمتابعات والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية ومن ثم تقديم خدمة طبية متميزة. 
وكشف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية أن عدد الجولات التفقدية على المنشآت الطبية خلال عام 2023 بلغت 5553زيارة،حيث  تم  المرور على 1446 معمل تحاليل خاص، و 634عيادة تخصصية ومستشفى  ، علاوة على 1951 عيادة خاصة

وتابع فؤاد أنه تم ترخيص نحو 741 منشأة من بينها  307 عيادة خاصة و 11 مركزاً للعلاج الطبيعى إلى جانب 44 مركزاً طبياً ونحو 145 عيادة أسنان

كما أوضح مدير إدراة العلاج الحر أنه تم استصدار قرارات غلق لعدد 484  منشأة  علاوة على فتح  273 أخرى  بالإضافة إلى فحص 163 شكوى 469 مشيراً أن سلسلة أنشطة الإدارة خلال العام الماضى اشتملت على إجمالي المنشات التي تم المرور عليها  وعددها 5553 منشأة 
كما بلغ  إجمالي المنشات التي تم ترخيصها  741 منشأة منهم307 عيادة خاصة و145 عيادة أسنان و44 مركز طبي و52 عيادات تخصصية و مستشفي و11 علاج طبيعي  و4 محل نظارات  و177 معمل تحاليل طبية بمرافقة إدارة المعامل المركزية إضافة إلى  استصدار قرار غلق لعدد 484 منشأة و إعادة فتح لـعدد 273 منشأة.

الجريدة الورقية