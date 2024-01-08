صدور تراخيص ل741 منشأة طبية بالدقهلية خلال عام 2023

أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على جهود إدراة العلاج الحرلاسيما فيما يتعلق بالجولات والزيارات التفقدية والمتابعات والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية ومن ثم تقديم خدمة طبية متميزة.

وكشف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية أن عدد الجولات التفقدية على المنشآت الطبية خلال عام 2023 بلغت 5553زيارة،حيث تم المرور على 1446 معمل تحاليل خاص، و 634عيادة تخصصية ومستشفى ، علاوة على 1951 عيادة خاصة

وتابع فؤاد أنه تم ترخيص نحو 741 منشأة من بينها 307 عيادة خاصة و 11 مركزاً للعلاج الطبيعى إلى جانب 44 مركزاً طبياً ونحو 145 عيادة أسنان

كما أوضح مدير إدراة العلاج الحر أنه تم استصدار قرارات غلق لعدد 484 منشأة علاوة على فتح 273 أخرى بالإضافة إلى فحص 163 شكوى 469 مشيراً أن سلسلة أنشطة الإدارة خلال العام الماضى اشتملت على إجمالي المنشات التي تم المرور عليها وعددها 5553 منشأة

كما بلغ إجمالي المنشات التي تم ترخيصها 741 منشأة منهم307 عيادة خاصة و145 عيادة أسنان و44 مركز طبي و52 عيادات تخصصية و مستشفي و11 علاج طبيعي و4 محل نظارات و177 معمل تحاليل طبية بمرافقة إدارة المعامل المركزية إضافة إلى استصدار قرار غلق لعدد 484 منشأة و إعادة فتح لـعدد 273 منشأة.