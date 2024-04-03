حكم تأخير إخراج زكاة الفطر

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يتصدر مؤشرات البحث زكاة الفطر وأحكامها حيث أنها واجبة بالسنة والإجماع، وهو ما يعد التزام على جميع المسلمين، لذا يتساءلون عن حكم تأخيرها عن صلاة العيد.

مقدار زكاة الفطر 2024

وقد حددت دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر 2024، بـ 35 جنيهًا للفرد كحد أدنى، وهي مقدار ما يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد وعنده المقدرة.

زكاة الفطر 2024

وفرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، كما أنها تجب عن كل مسلم عبد أو حر، ذكر أو أنثى، صغير أو كبيرًا، ويخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول.

زكاة الفطر طهرة للصائم

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

توقيت إخراج زكاة الفطر

وكشفت دار الإفتاء المصرية إن إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد هو الأفضل والأولى، ويجوز إخراجها إلى مغرب يوم العيد، ويحرم تأخيرها عنه، الذي ينتهي بغروب شمسه من غير عذر، ولا تسقط بهذا التأخير.

لمن تعطى زكاة الفطر

ذكر الله تعالى المستحقين لزكاة الفطر في الآية رقم 60 من سورة التوبة حيث قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.