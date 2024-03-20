قيمة زكاة عيد الفطر 2024 وفدية الصوم

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن قيمة زكاة عيد الفطر للعام الحالي 2024 وفدية الصوم.

وحددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى، أما الفدية فحددتها الإفتاء بـ 30 جنيهًا كحد أدنى عن اليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي مستمر ومعتبر.

وكانت قيمة زكاة الفطر كانت 20 جنيها في رمضان 2022، وبلغت 30 جنيهًا لرمضان 2023، ومع ارتفاع الأسعار وصلت إلى 35 جنيها هذا العام 2024، أما فدية الصوم فكان الحد الأدنى لها 25 جنيهًا رمضان 2023، وبلغ الحد الأدنى لها 30 جنيهًا هذا العام.

تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام

وفي السياق ذاته، أوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيها، جاء كحد أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

كما أشار إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلا من الحبوب تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.