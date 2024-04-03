تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

استقر المدير الفني بيب جوارديولا على تشكيل فريق مانشستر سيتي الأساسي الذي سيدفع به في مباراة اليوم ضد أستون فيلا ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل السيتي المباراة بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا وليس أمامه بديلا عن الفوز، حيث يأمل السماوي في مواصلة ملاحقة ليفربول وأرسنال والمنافسة بقوة على لقب الدوري حتى الأمتار الأخيرة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة حصدها من 19 فوز و7 تعادلات وتعرض للهزيمة في 3 لقاءات، بفارق نقطة عن أرسنال الوصيف وفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر لجدول البريميرليج.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا

حارس المرمى: إيدرسون مورايس.

الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياز، ناثان أكي، جفارديول.

الوسط: رودري، ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين.

الهجوم: بيرناردو سيلفا، فيل فودين، إيرلينج هالاند.

في الجهة المقابلة يأمل فريق أستون فيلا في مواصلة عروضه القوية هذا الموسم وتحقيق الفوز على السيتي للحفاظ على تواجده في المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري.

ويحتل أستون فيلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصد 59 نقطة، حصدها من 18 فوز و5 تعادلات، وتعرض الفريق لـ7 هزائم بالدوري حتى الآن.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا والقناة الناقلة:

ستنطلق المواجهة في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الاتحاد، 10:15 بتوقيت مكة المكرمة، 11:15 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.