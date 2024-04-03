أسعار الذهب بمحلات الصاغة صباح اليوم الأربعاء

أسعار الذهب .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث ساخنة من حروب تؤثر على سعر المعدن الأصفر.



وترصد"بوابة الوفد "، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3531 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3090 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2648 جنيهًا.

وجاء سعر الجينه الذهب نحو 24720 جنيهًا.

وسجلت سعر الاوقية عالميًا نحو 2263 دولارًا.

قرارات البنك المركزي

وفي 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

وذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.