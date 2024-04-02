آخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 2 أبريل، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3090 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

الذهب

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 2 أبريل، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3090 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3531 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2648 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2060 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 24720 جنيه.

أسعار الذهب في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 2 أبريل، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 213.59 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 244.10 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 223.76 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 183.08 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 142.39 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,612.35 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,616.10 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 269.22 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 642.45 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عند نحو 1,272.67 ريال سعودي.

الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى له على الإطلاق وسط تماسك الدولار

الذهب العالمي

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-4-2024، قريبة من المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع تماسك الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات أمريكية قوية، أثارت شكوكًا بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى "كيه.سي.إم تريد"، "سجل الذهب سعرا قياسيا جديدا، ومع هذا المستوى المرتفع ظهرت أيضا بعض المؤشرات على التسعير بصورة مبالغ فيها، مما أدى إلى تراجع متواضع. لكن التراجعات الأخيرة في الذهب كانت طفيفة في طبيعتها بسبب انتظار المشترين المحتملين على الهامش للحصول على فرص أفضل للعودة".وأضاف ووترر "سيترقب المتعاملون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، لأنه إذا رأينا تقرير وظائف آخر قويا، فقد يوفر هذا حافزا لارتداد الذهب".

واستكمل الذهب مكاسبه رغم صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر، في حين يجري تداول عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين، بعد بيانات أظهرت نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للمرة الأولى في عام ونصف العام خلال شهر مارس.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، الجمعة، إن أحدث بيانات للتضخم لم تؤثر على التوقعات الأساسية للبنك المركزي، لكنه قال إن قوة الاقتصاد "تعني أننا لسنا بحاجة إلى التسرع في التخفيض".

وعادة ما يرتفع الذهب مع تخفيض أسعار الفائدة لأن هذا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.46 بالمئة إلى 2,261.48 دولار للأونصة، ليظل دون أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2,265.86 دولار الذي سجله الإثنين.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.12 بالمئة إلى 2,282.55 دولار للأونصة، لتتحرك هي الأخرى قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2,286.4 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.24 بالمئة إلى 25.64 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 907.45 دولار، وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1,008.44 دولار.