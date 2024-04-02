سعر الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف خلال تداولات المنتصف بأسواق الصاغة المصرية رغم القفزة العالمية التي سجلها المعدن النفيس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في الأسواق تراجعًا بنحو 10 جنيهات مقارنة بسعره في تعاملات الصباح.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 إبريل 2024

أعلنت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات التابعة لاتحاد الغرف التجارية، أن متوسط سعر الذهب الآن انخفض إلى القيم الآتية:

متوسط سعر الذهب اليوم عيار 24

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3531 جنيها.

متوسط سعر الذهب اليوم عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3090 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2648 جنيها.

متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24720 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا إلى مستوى قياسي جديد اليوم، حيث ساعد الطلب المستمر على الملاذ الآمن المعدن الأصفر على تجاهل القفزة في الدولار بعد أن أضعفت علامات القوة الاقتصادية الأمريكية آمال خفض أسعار الفائدة المبكرة.

وقفز الذهب الفوري 0.49% إلى 2262.05 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2266.59 دولار، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي صلاحيتها في يونيو 1.14% لتستقر عند 2283.00 دولار.

من جانبه قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن أسعار الذهب مناسبة جدا للسوق في وجود عرض وطلب واستقرار سعر الدولار وتوافره داخل البنك المركزي، الأمر الذي انعكس على سوق الصاغة المصرية وساهم في استقرار أسعار الذهب بشكل كبير.

توقع، عودة الارتفاع مرة أخرى وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك 2024.

وأشار إلى أن المصريين كثيرا ما يقومون بشراء الذهب كنوع من أنواع «العيدية» الخاصة بعيد الفطر، وزيادة الإقبال على عملية الشراء للهدايا من المشغولات الذهبية لاعتبارها زينة وخزينة وهدايا قيمة.

وتابع "هناك أشكال كثيرة من المشغولات الذهبية تم تصميمها بأوزان خفيفة حتى تكون في متناول الجميع".