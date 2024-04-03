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الأربعاء 03 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجزائر: الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران انتهاك للقانون الدولي

الجزائر
الجزائر

أكدت الجزائر أن الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران بدمشق؛ يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وحصانة المقرات الدبلوماسية والقنصلية.

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السفير حسام زكي: الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق قد يمهد لمواجهة واسعة

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استشهاد 7 من قادة الحرس الثوري في استهداف قنصلية إيران بدمشق (الأسماء)


جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران بدمشق.

وأوضح أن الانتهاك "السافر" على الالتزامات الدولية على يد قوة "إسرائيل" القائمة بالاحتلال لا يمكن التسامح معها، قائلا :"يجب أن نرفع الصوت عاليا في وجه الآثار الخطيرة المتأتية عن هذا الاستفزاز".

وأضاف أن "توقيت هذه الهجمة؛ يؤشر على غض الطرف عمدا عن النداءات التي تصدر عن المجتمع الدولي من أجل وقف الأعمال العدائية الصهيونية".

ودعا ممثل الجزائر، مجلس الأمن إلى الرد بشكل حاسم على هذا التحدي لمبادئ سيادة الدولة والحصانة الدبلوماسية واحترام سلامة الأراضي.

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