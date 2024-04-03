السفير حسام زكي: الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق قد يمهد لمواجهة واسعة

وصف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق بأنه تطور مقلق للغاية، مؤكدا أن هذا الهجوم قد يمهد لمواجهة واسعة في المنطقة.

وأضاف، خلال مقابلة مع قناة الغد، أن هذا الهجوم والتطور قد يدخل المنطقة في مرحلة جديدة من الصراع ما يهدد بعواقب وخيمة، مشددا على ضرورة عدم استخدام سوريا كساحة حرب لصالح أطراف ثالثة.

وأشار زكي إلى أن تواجد إيران في سوريا يستجلب تدخلات إسرائيلية غير مرغوبة، لافتا إلى أن استعلاء إسرائيل على القرارات الدولية بشأن غزة أمر مشين.

وأكد السفير حسام زكي أن عقد قمة عربية طارئة أمر فيه بعض المخاطر، لا سيما وأن الرأي العام لديه توقعات عليا، والحكومات العربية مدركة لحقيقة المساندة الأميركية والغربية لإسرائيل.

وتابع بالقول: المغامرة بعقد اجتماعات عليا دون أن تكون هناك مخرجات مهمة قد يأتي برد فعل عكسي، لذلك نتريث في هذه القمم، وفي النهاية هي قرارات دول ذات سيادة.

وقال إن هناك مساع للتعامل مع أزمة غزة دون تعريض مصالح الشعوب للخطر، كما أن هناك مشاورات لتأمين لإقرار مشروع قرار فرنسي بشأن غزة ومستقبلها.

وشدد زكي على أن القاهرة ترى أن اجتياح رفح يهدد الاستقرار الإقليمي.