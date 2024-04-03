أسعار صرف الدولار الأمريكي بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار صرف الدولار .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف، ورفع قيمة الفائدة 6%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث ساخنة من حروب تؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد "، خلال التقريرالتالي أسعار صرف الدولار اليوم:

أسعار صرف الدولار

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 47.11 جنيه للشراء، 47.21 جنيه للبيع

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.11 جنيه للشراء، 47.21 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 47.11 جنيه للشراء، 47.21 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 47.11 جنيه للشراء، 47.21 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الاسلامي نحو 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.15 جنيه للشراء، 47.25 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدولار مقبل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 47.11 جنيه للشراء، 47.21 جنيه للبيع

قرارات البنك المركزي

وفي 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

وذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية