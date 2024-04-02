وزير الخارجية الياباني: خصصنا 35 مليون دولار لتمويل الأونروا

قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، إن اليابان تخطط لاستئناف التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وستخصص 35 مليون دولار لهذا الغرض.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، فقد أوضحت كاميكاوا للصحفيين، أن اليابان سوف تمول الأونروا بمبلغ 35 مليون دولار، بعد توقفها عن تمويلها الفترة الأخيرة.

وفي 28 مارس، التقى وزير الخارجية الياباني مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في طوكيو، وقال: "وعدت المفوض العام بمراجعة استئناف تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أهمية الشفافية والرقابة المالية داخل المنظمة، فضلًا عن حياد عملها.

ومن جانبه رد لازاريني على وزيرة الخارجية الياباني قائلة: "إن الوكالة تخطط بالتعاون مع اليابان لإنشاء هيكل جديد لإدارة ومراقبة المشاريع، وسيتم عرض على موظفي الأونروا اليابانيين لعب دور نشط في هذا الهيكل، بحسب "تاس".

اليابان تعلن استئناف تمويل الأونروا

وكانت اليابان أعلنت ليلة الجمعة الماضية اعتزامها قريبًا استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

يذكر أنه في أواخر شهر يناير، أعلنت عدة دول، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة، تعليق تمويل الأونروا بسبب العلاقات المشتبه بها مع حركة حماس، وأمر لازاريني بطرد العديد من الموظفين الذين يُزعم أنهم قد شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في عام 2023.

وفي وقت لاحق، اتهمت الوكالة إسرائيل بتعذيب موظفيها الأسرى من أجل الحصول على "اعترافات مزيفة" بعلاقاتها مع الحركة المتطرفة.

وفي 25 مارس، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يتعين على عدد من الدول مراجعة قرارها بشأن تعليق تمويل الأونروا، وبحسب غوتيريش، يقوم موظفو الوكالة بعمل بالغ الأهمية، لذلك "من الضروري ضمان ضمان المزيد من التمويل".