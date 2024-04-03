جورجينا تسرق الأنظار بفستان ثمين في أحدث ظهور| لن تصدق السعر

نشرت عارضة الأزياء جورجينا، زوجة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لقطات من أحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





جورجينا

سعر فستان جورجينا في أحدث ظهور

وظهرت جورجينا بفستان أنيق باللون الأسود المنقوش، ذي تصميم مختلف، فتميز بكشكشة ناحية الخصر؛ لتبرز نحافة خصرها وقوامها الممشوق.

وبلغ سعر فستان جورجينا من ماركه ALAiA 10.539 ريال سعودي أي ما يعادل 134.372 جنيها مصريا.





وانتعلت جورجينا حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود؛ ليتماشى مع لون الفستان، كما حملت حقيبة متوسطة الحجم باللون الأحمر الناري؛ ليعطي لمسة أنوثة مثيرة للوك.





ولفتت جورجينا الأنظار بمجوهراتها الثمينة والمرصعة بالألماس، فضمت أقراط كبيرة مثبته على الأذن وخواتم في أحد اليدين، مع إسورة وساعة سوداء.





ومن الناحية الجمالية إعتمدت جورجينا تصفيفة شعر بسيطة، فربطت خصلاتها السوداء من الخلف شكل كعكة، وتركت غرتها تتدلى على جانبي وجهها بشكل مرتب ولامع.





ووضعت جورجينا مكياجًا ناعمًا يبرز جمال ملامحها، فحددتها بالبلاشر الوردي مع الهايلايتر، بالإضافة لظلال العين بدرجات البني مع الكحل الأسود، بالإضافة للرموش الصناعية؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، كما اختارت أحمر شفاه باللون البني الداكن ومن الداخل بالنود الفاتح؛ ليعطي لوك جريء ويتماشى مع لون بشرتها.





جورجينا تثير حيرة متابعيها بدعوة مجهولة

ويذكر أن عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا صديقة رونالدو قد أثارت جدلًا واسعًا وتصدرت تريند جوجل، بسبب نشرها عبر الحالة الخاصة بها صورة لما بدا أنها دعوة زواج، ووضعت صورة قلب على بطاقة دعوة وتحتها اسمها بالكامل، دون وضع اسم رونالدو، مع كتابة تاريخ الثلاثاء 5 مارس عام 2024، وكان الموعد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، على أن يكون المكان في العاصمة السعودية الرياض.





ولم تؤكد جورجينا رودريغيز نبأ الزواج، لتطلق العنان لظنون جمهورهم حول العالم بحقيقة زواجهما، غير مدركين سبب عدم إعلانها ذلك بشكل كامل وواضح.

وانتظر معجبيهم في جميع أنحاء العالم صدور أي بيانات آخرى تؤكد زواجهما، وبحلول اليوم، قد كشفت عن هذه الدعوة، والتي كانت مجرد دعايا لأحد إعلاناتها.