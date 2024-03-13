جورجينا تستقبل رمضان بالحجاب والشال المطرز

خضعت عارضة الأزياء جورجينا حبيبة لاعب كرة القدم العالمي كرستيانو رونالدو لجلسة تصوير جديدة متناغمة مع اجواء شهر رمضان المبارك.

وتألقت جورجينا بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، صمم من قماش التل المطزر باللؤلؤ الازرق مع الساتان من أسفل لتبدو في غاية الجمال والاحتشام.

مكياج جذاب

واختارت لم خصلات شعرها بشال الرأس ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتتناسب مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود اللامع في الشفاه.

جورجينا في سطور

جورجينا من مواليد في 27 يناير 1994 وهي مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعارضة أزياء، وراقصة وممثلة أرجنتينية إسبانية.

بدأت حياتها المهنية بعد التعرف على نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، وكذلك عملها في مجال الأزياء، تمكنت من كسب أكثر من 40 مليون متابع عبر حسابها الشخصي في إنستغرام.

ظهرت على غلاف مجلة «صحة المرأة» الإسبانية في عدد يوليو 2018 وظهرت لها صورة فوتوغرافية في مجلة «هاربر بازار» في عدد يوليو 2018.

كما ظهرت على أغلفة العديد من المجلات الأخرى في الماضي، بما في ذلك «مجلة في أي بي» (البرتغال)، و«مجلة الحب» (إسبانيا)، و«مجلة نوفا جينتي» (البرتغال)، و«مجلة لوكس» (البرتغال) و«مجلة المغنية دونا» (إيطاليا).

وفي عام 2016، عثرت على عمل كمساعدة مبيعات في متجر «غوتشي» للبيع بالتجزئة في مدريد، حيث التقت كريستيانو.

جورجينا هي أم بيولوجية لطفلين من كريستيانو رونالدو، وزوجة أب لثلاثة. في 12 نوفمبر 2017 أنجبت أولى أطفالها ألانا مارتينا بعد خمسة أشهر فقط من ولادة توأم الدون البرتغالي «إيفا وماثيو» من قبل أم بديلة.

أعلن الشريكين عن ترقبهم لقدوم توأم من جورجينا، وفي أبريل 2022 أنجبت طفلتها الثانية بيلا أزميرلدا أما شقيقها التوأم أنجيل فوُلد ميتًا

بعد مرور سنوات من ارتباطها بكرستيانو، تعاقد مع نادي النصر السعودي ويقيمان الآن في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض)

وبنت جورجينا أيضًا مسيرة مهنية ناجحة كعارضة أزياء ومؤثرة. ظهرت في حملات لعلامات تجارية مثل غوتشي وبرادا وشانيل. وهي أيضًا مؤلفة كتاب "صوي جورجينا" الذي نُشر عام 2022.