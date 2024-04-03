أسهل طريقة لعمل صلصة الطماطم في المنزل| مفيدة للجسم

صلصة الطماطم من الأكلات التي لا غنى عنها في مطبخك، فتدخل في العديد من الوصفات أبرزها الخضراوات والبيتزا، لذا تقوم الأمهات بإعدادها وتخزينها؛ حتى تسّهل عملية الطهي فيما بعد، ولذلك نقدم لك طريقة عمل صلصة الطماطم في المنزل.





صلصة الطماطم

طريقة عمل صلصة الطماطم المنزلية

المقادير

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البصل : 2 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- طماطم : علبة (مفرومة)

- اوريجانو : ملعقة صغيرة (مجفف)

طريقة التحضير

1. سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة.

2. أضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى.

3. أضيفي الثوم ومعجون الطماطم وقلبي لمدة دقيقتين.

4. أضيفي الطماطم المعلبة المفرومة والأوريغانو وخففي النار واتركي المزيج لمدة 20 دقائق حتى يتسبك.

5. ازيلي القدر عن النار واتركيه ليبرد ثم ضعيه في مرطبان واحفظيه في الثلاجة.

6. تستخدم صلصة الطماطم في تحضير مختلف أنواع المكرونة والخضار والصواني وغيرها.





فوائد تناول الطماطم

١-الطماطم لصحة القلب

أول الأشياء أولاً ، اللايكوبين الموجود داخل الطماطم يطلق تأثيرًا وقائيًا ضد أمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى ذلك ، فإن استهلاك منتجات الطماطم مثل عصير الطماطم أو الطماطم الطازجة النيئة يزيد أيضًا من أعداد البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وكذلك الدهون الثلاثية داخل الدم أيضًا.

٢- الطماطم للوقاية من السرطان

لقد وجدت الدراسات القائمة على الملاحظة الارتباط بين الطماطم نفسها ومنتجات الطماطم مثل الفوائد الصحية لصلصة الطماطم وقلة حالات الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان الرئة وسرطان المعدة أيضًا.

يُعتقد على نطاق واسع أن محتوى اللايكوبين المرتفع داخل الطماطم هو الدرع الرئيسي ضد كل هذه ، ولكن لا تزال هناك حاجة لمزيد من الملاحظات الملموسة.

٣- الفوائد الصحية لتناول الطماطم للبشرة

بعد ذلك ، الطماطم (البندورة) فعالة جدًا في علاج الجلد. يحتوي اللايكوبين على مركبات تحمي الجلد من التعرض لحروق الشمس.

تشير إحدى الدراسات إلى أنه يمكن للمرء أن يصاب بحروق الشمس بمعدل 40٪ أقل عند تناول 40 جرامًا من معجون الطماطم (مع 16 جرامًا من الليكوبين) بالإضافة إلى زيت الزيتون يوميًا لمدة 10 أسابيع متتالية.





٤-خسارة الوزن

بإدخالك للطماطم ضمن وجباتك ونظامك الغذائي اليومي، فإنك هذا سوف يساعدك على الشعور بالشبع وامتلاء المعدة بدون إضافة سعرات حرارية عالية أو دهون.





فهي تعد عالية في الألياف والماء وقليلة بالسعرات، وبهذا ستكون غذاءك الأمثل في حميات نزول الوزن.





٥-الوقاية من هشاشة العظام

احتواء البندورة على الكالسيوم والفسفور وفيتامين ك وفيتامين ج، له دور كبير في المحافظة على سلامة العظام وقوتها ونموها وتجديد خلاياها.





ومن هذا المنطلق يأتي دور الطماطم في الوقاية من هشاشة العظام.