جددي سفرتك وحضري البطاطس بالبشاميل واللحمة المفرومة مع الجبنة

البطاطس بالبشاميل واللحمة المفرومة من الوصفات المميزة التي يمكنك كسر الروتين بها، فتتميز بمذاقها اللذيذ والغير تقليدي بإضافة بعد الجبن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل واللحمة المفرومة

المقادير

البطاطس : 5 حبات (مسلوقة)

- حليب : 3 اكواب (بارد)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- دقيق : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- لحم مفروم : نصف كيلو

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)

- جبن الشيدر : نصف كوب (مبشور)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير