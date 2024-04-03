جددي سفرتك وحضري البطاطس بالبشاميل واللحمة المفرومة مع الجبنة
البطاطس بالبشاميل واللحمة المفرومة من الوصفات المميزة التي يمكنك كسر الروتين بها، فتتميز بمذاقها اللذيذ والغير تقليدي بإضافة بعد الجبن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.
طريقة عمل البطاطس بالبشاميل واللحمة المفرومة
المقادير
البطاطس : 5 حبات (مسلوقة)
- حليب : 3 اكواب (بارد)
- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة
- دقيق : 2 ملعقة كبيرة
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- لحم مفروم : نصف كيلو
- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة
- بقدونس : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)
- جبن الشيدر : نصف كوب (مبشور)
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
- لتحضير البطاطس بالبشاميل واللحمة المفرومة، احضري وعاء، ثم اهرسي البطاطس جيداً مع ملعقة من الزبدة ورشّة ملح وفلفل أسود حتى تتجانس المكونات مع بعضها، ثم اتركيها جانباً.
- سخني الزيت في مقلاة على النار، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل.
- أضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها مع البصل حتى يتغير لونها.
- أضيفي البقدونس والصلصة فوق خليط اللحم، ونكّهي بجوزة الطيب، والملح، والفلفل الأسود، وقلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها.
- لتحضير البشاميل: ذوّبي 2 ملعقة من الزبدة في قدر على النار، ثم أضيفي الدقيق وقلبيه حتى يشقر لونه.
- أضيفي الحليب البارد تدريجياً مع التحريك جيداً على نار متوسطة حتى يتماسك القوام.
- نكّهي بالملح والفلفل الأسود، وحركي قليلاً حتى يثخن قوام البشاميل، ثم إرفعي القدر عن النار.
- أضيفي 2 ملعقة كبيرة من البشاميل إلى خليط البطاطس المهروسة، وقلبي جيداً.
- حضّري طبق بايركس وادهنيه بالزبدة، ثم وزعي خليط اللحم في القاع، وفوقه طبقة من البطاطس المهروسة، ثم صبّي البشاميل فوق طبقة البطاطس بالتساوي.
- انثري جبن الموزاريلا والشيدر على الوجه.
- حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- أدخلي الطبق إلى الفرن من أسفل لحوالي 10 دقائق، حتى يتحمر الوجه ويذوب الجبن، ثم قدمي طبق البطاطس بالبشاميل واللحمة المفرومة ساخناً.