الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

زيني سفرتك بحلقات البطاطس بالجبن المقرمشة.. سهلة ولذيذة

حلقات البطاطس بالجبن
حلقات البطاطس بالجبن

حلقات البطاطس بالجبن من السناكس اللذيذة التي يمكنك إعدادها، للاستمتاع بقضاء وقت ممتع أمام التليفزيون، أو على سفرة رمضان وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

حلقات البطاطس بالجبن

طريقة عمل حلقات البطاطس بالجبن

المقادير

- البطاطس : 2 حبة (مسلوقة ومقشرة ومهروسة)

 

- النشاء : كوب

 

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

 

- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)

 

- بودرة البصل : نصف ملعقة صغيرة

 

- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

 

- الكزبرة : نصف ملعقة صغيرة (ناعمة)

 

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

 

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

 

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

 

- الزيت النباتي : 2 كوب (للقلي)

 

طريقة التحضير

ضعي البطاطس المهروسة في وعاء، وأضيفي إليها النشاء، والجبن المبشور، والملح، وبودرة البصل، وبودرة الثوم، والكزبرة، والكركم، والفلفل الأسود.

 

اعجني المكونات جيداً مع بعضها حتى تمتزج.

 

أضيفي الزبدة، واعجني الخليط جيداً.

 

إفردي ورقة زبدة وضعي عليها عجين البطاطس، ثم ضعي فوقها ورقة زبدة أخرى وافرديها بواسطة الشوبك.

 

استخدمي قالب دائري متوسط الحجم وشكّلي حلقات من العجينة .

 

في مقلاة واسعة على النار، سخني الزيت، واقلي حلقات البطاطس حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة ، ثم صفّيها من الزيت جيداً وضعيها في طبق التقديم وقدميها ساخنة.

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