قائمة الإسماعيلي لمباراة سموحة بدوري نايل

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء سموحة لحساب الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

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القائمة جاءت كالتالي…

حارس مرمى .. أحمد عادل ،محمد فوزي ،كمال السيد

الدفاع ..محمد دسوقي ،محمد عمار ،محمد نصر ،حمدي النقاز ،عبد الكريم مصطفى ،عصام صبحي ،حاتم سكر ،عبد الله حسني

الوسط .. عماد حمدي ،هشام محمد ،محمد مخلوف ،محمد بيومي ،محمد عبد السميع ،عمر الساعي ،عبد الرحمن مجدي ،مروان حمدي ،أحمد الشيخ ،محمد حسن ،تراوري

الهجوم .. محمد زيدان ،نادر فرج ،حسن صابر.