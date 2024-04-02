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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كواليس مران الإسماعيلي اليوم استعدادا لموقعة سموحة

مران الإسماعيلي
مران الإسماعيلي

خاص فريق الكرة الأول بالإسماعيلي مرانه الرئيسي ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة سموحة الأربعاء المقبل لحساب الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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المران في بدايته اشتمل على النواحي البدنية تحت إشراف مخطط الأحمال بهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين.

المران اختتم بضم جميع اللاعبين المختارين لقائمة المباراة وسط حالة من الإصرار والتركيز بغرض استعادة مسيرة الانتصارات وتعديل مسار الفريق بجدول البطولة المحلية..

وانتظم اللاعبون في معسكر مغلق تحضيرا للمباراة التي تم تأجيلها لثلاثة أيام بقرار من رابطة الأندية المحترفة..

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