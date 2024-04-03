إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بأبشواي في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تحت إشراف المهندس خالد فراج رئيس المركز.

جاء ذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية، والتي تشمل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين، ووتحقيق الأهداف المنشودة منها، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

ومن جانبه أوضح رئيس المركز أن الحملة المكبرة لإزالة التعديات بنطاق الوحدة المحلية بقرية شكشوك أسفرت الحملة عن إزالة عدد 7 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بناحية عزبة الشيخ فضل وأبو جنشو وسنرو القبلية والعجميين والنصارية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة وأعمدة خرسانية بإجمالي مساحة 1275 متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

التصدي لحالات البناء المخالف ووقف شدات خشبية بمركز أبشواي

وأضاف "فراج" أن الحملات تمكنت من التصدي لعدد من التعديات، ووقف أعمال بناء مخالف عبارة عن شدات خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية، بناحية أرض فياض والنصارية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء عبارة عن خلاطات وكميات من حديد التسليح والأخشاب المستخدمة في أعمال البناء المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه رئيس مركز ومدينة أبشواي رؤساء الوحدات المحلية القروية وأعضاء إدارة المتابعة الميدانية، باستمرار أعمال الرصد والمتابعة ليلا ونهارا للعمل على منع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة كافة أشكال التعديات بشكل فوري، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام.

تم تنفيذ الحملة المكبرة برئاسة المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، وبحضور المهندس محمد موسى نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس أحمد محمود مدير العلاقات العامة والإعلام ومدير المكتب الفني، والمهندس عاطف العسلي مدير حماية الأراضي بالمركز، وبتأمين قوة من مركز شرطة أبشواي برئاسة العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة أبشواي.