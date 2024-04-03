مسلم: بحب الفلوس أوي ومش ممكن أعمل زي محمد رمضان (فيديو)

اعترف مطرب المهرجانات مسلم بحبه الشديد للمال، قائلا: “بحب الفلوس أوي وعندي شهوة الشغل والفلوس”.

الفلوس بتعمل كل حاجة

وقال مسلم، خلال حواره ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "أنا مدير أعمالي، ومحبش الناس اللي بتقول الفلوس مش كل حاجة لأن الفلوس بتعمل كل حاجة، وقادرة تخلي الناس اللي مكانتش بتبصلك، تبصلك، وعشان انا متربي تربية مش شبه الجيل ده انا واللي شغالين معايا، فبالنسبه ليا الفلوس مش كل حاجة، لكن دلوقتي بقيت اعتمد أن الفلوس كل حاجة".

وأضاف مسلم “شوفي كام واحد قال الفلوس مش كل حاجة لما مسك فلوس بقى ايه، ناس كتير اتغيرت، أصل منغير فلوس هنعمل ايه، لو مشتغلش على نفسي واتعب واجيب فلوس واتطور واطلع واركب احسن عربية واسكن في أحسن بيت والبس أحسن لبس، الناس اكيد مش هتعمل لك حساب”

وأردف: "رأيي في محمد رمضان إنه ناجح، واللي بيعمله حرية شخصية، لكن عمري ما اعمل كده، لأنى بعمل الفلوس لنفسي، محبش حد لسه بيحاول يجتهد يشوف اللي عندي ويزعل ويضايق، لاني كنت مكانه في يوم من الايام".

وقال مطرب المهرجانات مسلم عن خلافلته مع حمو بيكا وشاكوس : "عمري ما اتخانقت مع بيكا وشاكوش وعمر كمال، وكانوا ناجحين مع بعض لكن دلوقتي خلاص عشان مطوروش من نفسهم، كانوا بيعملوا الموسيقى واحدة وبيغيرو الصوت بس مفيش جديد، مفيش سكة جديدة، اللي نجح ويجز وعفرتو انهم عملوا سكة جديدة، وطوروا ولما كنت في حفلاتهم لقيت ناس سنها كبير في الحفلة".

وكشف مسلم، خلال حواره ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار/ عن ذكرى سيئة له مع المنتج أحمد السبكي قائلاً: "كنت صغير ونزلت القاهرة رحت للسبكي، دخلت سلمت ورفض السلام عليا، وبصلي من فوق لتحت وقالي يالا يا ابني على اسكندرية مبنساعدش حد هنا، ومشيت من الدقي لصلاح سالم بعيط ومنهار

بشكر السبكي دلوقتي لأنه اداني طاقة وغل للشغل

وتابع مسلم: بشكر السبكي دلوقتي لأنه اداني طاقة وغل للشغل، ووصلت للي بحلم بيه بس عمري ما انسى الموقف ده، وطلب أشتغل معاه في حاجة ورفضت، وابنه كريم صاحبي وعندي اغنية في فيلم شقو، وفيه دور جايلي وفيه نجوم كبيرة زي ماجد الكدواني وعمرو عبد الجليل"