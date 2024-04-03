مسلم: عمرو دياب صوته عادي ومش شايف منافس ليا (فيديو)

علق مطرب المهرجانات مسلم على مقارنته بنجوم الغناء ومطربي المهرجانات: “ المقارنة بيني وبين عصام صاصا وحودة بندق في غير محلها، كل واحد ناجح في حتته، وأنا مش شايف نفسي مع دول، مش معنى كده أنهم وحشين، أنا صنعت حتة ليا، أنا مش شايف منافس ليا، ولما بغني مع أي حد بحط حتتي، ودي أجمل حاجة بعملها، مش عايز أنافس غير نفسي”.

وأضاف مسلم، خلال حواره ببرنامج أسرار مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "فيه مطربين أعلى من عمرو دياب، وحسين الجسمي أعلى واحد في العالم ليا، وعمرو دياب 40 سنة على القمة عشان تقيل ومختفي دايمًا".

عمرو دياب مش محتاج حد يقلده لأن صوته عادي

وتابع مسلم: "عمرو دياب مش محتاج حد يقلده لأن صوته عادي، ومش قوي صوتيًا لكن تسمعه تحبه، أما أنا الاتنين، لو ربنا كرمني ووقفت قدامه هنشوف الحتة دي، لأن هيبقى رأي الناس، وأنا 23 سنة وعامل كده ما بالك لو 30 سنة هوصل لفين.

وتابع مسلم: " أغنية يا أصفر كانت من وحي خيالي وكان فيه مشكله ساعتها معايا، وهي سبحان الله نجحت، وغنيتها لواحد كان صديقي جدًا، ودلوقتي حبيبي وبموت فيه، وهو حودة بندق، وهو دلوقتى أخويا، كانت مشكلة واحنا صغيرين وهو طالع من قبلي وهو محترم ومن الناس اللي شقيت ولما اتشهرنا مع بعض أصابتنا عين بعدتنا عن بعض، فا استفزني بالكلام رحت رديت عليه بالشغل، وغنيتهاله، واتحسدنا لأننا نجحنا مع بعض كتير زي أغنية خطر جايبة 140 مليون وعاملين ألبوم مكسر مصر.

وفاجأ مطرب المهرجانات مسلم، الإعلامية أميرة بدر على الهواء مباشرة، بتأديته للآذان خلال حلقته معها في برنامج "أسرار".

وكشف مطرب المهرجانات مسلم ، خلال برنامج "أسرار" أنه كان يؤم بالمصلين في مسجد بجانب منزله، قائلًا: عرفت ان صوتي حلو من وانا عندي ٨ سنين وابتديت أذن وأكون مسؤول عن الجامع اللي جمب بيتي وافتحه للناس، وكنت بغني لحد قبل ما اتدين وكده، ولكن صوتي بقى كويس بسبب تجويد القرآن لأنه بيحسن الصوت.



واضاف مسلم: انا اتبهدلت اوي عشان أرجع أغني وكان حلمي اوصل بموهبتي لهدف أقول اني هوصل وهعمل ده، بغض النظر عن تقديمي للقرآن، ومبقتنعش بكلام الشيوخ أن الغناء حرام والدين بتاعنا ده دين الأخلاق وربنا هيحاسب كل واحد على نواياه، ممكن أصلي ولكن في حاجات بتفوتني ومش زي الأول وبتمنى ربنا يهديني وأرجع تاني، وشغلي السبب في كده وده غصب عني وكفاية مسحول في حوار الجواز والخطوبة.