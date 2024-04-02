مسلم يكشف عن موقف قاسي مع السبكي تسبب في بكائه وانهياره (فيديو)

قال مطرب المهرجانات مسلم عن خلافلته مع حمو بيكا وشاكوس : "عمري ما اتخانقت مع بيكا وشاكوش وعمر كمال، وكانوا ناجحين مع بعض لكن دلوقتي خلاص عشان مطوروش من نفسهم، كانوا بيعملوا الموسيقى واحدة وبيغيرو الصوت بس مفيش جديد، مفيش سكة جديدة، اللي نجح ويجز وعفرتو انهم عملوا سكة جديدة، وطوروا ولما كنت في حفلاتهم لقيت ناس سنها كبير في الحفلة".

وكشف مسلم، خلال حواره ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار/ عن ذكرى سيئة له مع المنتج أحمد السبكي قائلاً: "كنت صغير ونزلت القاهرة رحت للسبكي، دخلت سلمت ورفض السلام عليا، وبصلي من فوق لتحت وقالي يالا يا ابني على اسكندرية مبنساعدش حد هنا، ومشيت من الدقي لصلاح سالم بعيط ومنهار

بشكر السبكي دلوقتي لأنه اداني طاقة وغل للشغل

وتابع مسلم: بشكر السبكي دلوقتي لأنه اداني طاقة وغل للشغل، ووصلت للي بحلم بيه بس عمري ما انسى الموقف ده، وطلب أشتغل معاه في حاجة ورفضت، وابنه كريم صاحبي وعندي اغنية في فيلم شقو، وفيه دور جايلي وفيه نجوم كبيرة زي ماجد الكدواني وعمرو عبد الجليل".

وفاجأ مطرب المهرجانات مسلم، الإعلامية أميرة بدر على الهواء مباشرة، بتأديته للآذان خلال حلقته معها في برنامج "أسرار".

وكشف مطرب المهرجانات مسلم ، خلال برنامج "أسرار" أنه كان يؤم بالمصلين في مسجد بجانب منزله، قائلًا: عرفت ان صوتي حلو من وانا عندي ٨ سنين وابتديت أذن وأكون مسؤول عن الجامع اللي جمب بيتي وافتحه للناس، وكنت بغني لحد قبل ما اتدين وكده، ولكن صوتي بقى كويس بسبب تجويد القرآن لأنه بيحسن الصوت.



واضاف مسلم: انا اتبهدلت اوي عشان أرجع أغني وكان حلمي اوصل بموهبتي لهدف أقول اني هوصل وهعمل ده، بغض النظر عن تقديمي للقرآن، ومبقتنعش بكلام الشيوخ أن الغناء حرام والدين بتاعنا ده دين الأخلاق وربنا هيحاسب كل واحد على نواياه، ممكن أصلي ولكن في حاجات بتفوتني ومش زي الأول وبتمنى ربنا يهديني وأرجع تاني، وشغلي السبب في كده وده غصب عني وكفاية مسحول في حوار الجواز والخطوبة.

برنامج "أسرار" يعرض يوميًا على شاشة "النهار " تستضيف خلاله الإعلامية أميرة بدر، عددًا من نجوم الفن والرياضة والسياسة والمجتمع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

مسلم يعلن فسخ خطوبته

أثار مغني المهرجانات مسلم، حيرة جمهوره ومتابعية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بفسخ خطوبته بعد مرور أسبوعين .

كتب مسلم على خاصية (الاستوري) بحاسبه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”: خلصت با جماعة".

ومن ناحيتها حسمت يارا تامر، الأمر من خلال منشور عبر خاصية (الاستوري) على موقع "إنستجرام":" الحمد لله أن كل حاجة بانت بدي، جت بسيطة"، كما كتبت:" عقول فارغة، أنفس مريضة، تطفلات غبية، مشاعر كاذبة، ناس محبين للكلام المستهلك، مجتمع غبي ومقرف".



وقال مسلم خلال تصريحات صحفية:" الخطوبة خلصت خلاص، وهي طلعت غير المتوقع وإحنا مش متفاهمين ودماغنا مش واحدة، وخلصنا الموضوع بكل احترام ".